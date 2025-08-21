La durísima sanción de la AFA a Costas en Racing por su reacción ante Tigre

La durísima sanción que la AFA le aplicó a Costas en Racing por su ataque de furia ante Tigre.

Después de que Racing avanzara a los cuartos de final de la Copa Libertadores, las noticias no son las mejores para el club de Avellaneda. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que Gustavo Costas fue sancionado por cuatro fechas por su ataque de furia en el partido ante Tigre, por lo que el entrenador recién regresaría al banco de los suplentes en la jornada 10 del Torneo Clausura del fútbol argentino.

A través de un comunicado oficial, la casa madre confirmó la dura sanción para el DT de la "Academia", quien fue expulsado de la cancha contra el "Matador" por insultar al árbitro Darío Herrera, tras protestar un penal de Gabriel Rojas al jugador Alfio Oviedo. El club podría haber efectuado un pago en caso de que la sanción hubiese sido menor precisamente a las cuatro fechas. Sin embargo, debido a que Costas es reincidente en este tipo de actos, ya que había sido expulsado contra Barracas Central por una actitud similar, Racing no podrá pagar una multa económica y el entrenador deberá cumplir la suspensión de manera efectiva.

¿Qué partidos se perderá Gustavo Costas en Racing?

Argentinos Juniors vs. Racing - Fecha 6 - Domingo 24 de agosto, a las 16.15 horas. Racing vs. Unión de Santa Fe - Fecha 7 - Domingo 31 de agosto, a las 21.15 horas. Racing vs. San Lorenzo - Fecha 8 - Día y horario a confirmar. Huracán vs. Racing - Fecha 9 - Día y horario a confirmar.

El antecedente de Costas suspendido en Racing frente a Barracas Central

En la primera fecha del torneo local, en los minutos finales del encuentro, el árbitro Nicolás Lamolina anuló un gol de Adrián 'Maravilla' Martínez por una falta previa del mismo delantero dentro del área, en el comienzo de la jugada, cobro que derivó en un penal a favor del 'Guapo'. Esta decisión hizo estallar a Costas, que se fue expulsado por su desmedida reacción.

El Tribunal de Disciplina optó por darle al experimentado DT solamente una fecha de suspensión, además de una multa económica apenas por debajo de los 500.000 pesos. De esta manera, no pudo estar presente en la visita del equipo frente a Belgrano de Córdoba por la segunda fecha del certamen local, pero regresó en el partido contra Estudiantes de La Plata que se jugará en el Cilindro de Avellaneda.

Tras la caída ante Barracas por 1 a 0, Costas se expresó a través de sus redes sociales y se mostró arrepentido de su accionar hacia el referí: "Quiero pedir disculpas por mi comportamiento en el final del partido frente a Barracas. A lo largo de mi carrera siempre prioricé el respeto, incluso en los momentos de tensión y frustración. En este año y medio que llevo dirigiendo en Argentina nunca fui expulsado”, comenzó su descargo.

En el mismo sentido, el ídolo de la "Acadé" continuó sin hacer referencia directa a la polémica alrededor del penal: “Como director técnico de Racing tengo la responsabilidad de dar el ejemplo, sobre todo ante situaciones adversas como las que ocurrieron el último sábado. Esto es un aprendizaje y me comprometo a seguir trabajando con la humildad que mantuve desde siempre. En este camino, más que nunca, debemos seguir unidos. Porque solo juntos podemos construir lo que verdaderamente importa: hacer realidad nuestros sueños".