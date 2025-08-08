El palazo de un ídolo de Racing a River y Gallardo por la llegada de Maxi Salas

Más allá de que Maximiliano Salas ya es parte de River Plate, jugó partidos y hasta convirtió un gol, en Racing no se olvidan de la gestión que hizo el "Millonario" por medio de Marcelo Gallardo y las declaraciones de un ídolo de la "Academia" lo demostraron. El referente del elenco de Avellaneda no sólo apuntó contra el "Muñeco" -sin nombrarlo-, sino también opinó de la decisión del delantero con respecto a su arribo a Núñez. Por supuesto, las palabras no pasaron inadvertidas y rápidamente se viralizaron en las redes.

Quien rompió el silencio fue nada más y nada menos que Sebastián Saja, exarquero del club que hoy se desempeña como Director Deportivo y trabaja junto a Diego Milito. En diálogo con ESPN F12, el "Chino" respondió a todas las preguntas acerca del atacante correntino y aprovechó para enviar un mensaje al DT más ganador de la historia de River. A su vez, llegó a compararlo con otros entrenadores del fútbol argentino que se manejaron de otra manera a la hora de querer incorporar futbolistas de Racing.

Si bien no mencionó al DT del "Millonario" en sus declaraciones, sí fue contundente a la hora de dar su opinión con respecto a lo sucedido en la negociación. "Antes que con el jugador, primero hablamos con el club. Debe estar la aceptación del equipo que posee los derechos económicos del futbolista y haber una predisposición para negociarlo. Quiero destacar a (Alejandro) Orfila -DT de Gimnasia y Esgrima La Plata- que nos llamó por Germán Conti", esbozó el "Chino" Saja con respecto a cómo se llevó a cabo la negociación para que Salas se calce la banda roja.

Por otro lado, acerca de la salida del delantero, el exarquero sostuvo: "Nosotros podemos decir o defender lo que ha sucedido desde nuestro lado. Después los jugadores son libres de elegir dónde quieren jugar. El jugador juega donde quiere". De esta manera, trató de darle un cierre a este asunto que se mantiene como una de las principales novelas del mercado de pases teniendo en cuenta todo lo que generó. Cabe destacar que, hasta el momento, el nacido en Curuzú Cuatiá lleva tan sólo 3 partidos en River con un gol anotado y tiene un esguince distal del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda del cual se recupera favorablemente y está cerca de volver al verde césped.

