Una figura de TyC Sports en la televisión lapidó a Milito por el caso Rojo en Racing.

Una figura de TyC Sports en la televisión argentina fulminó a Diego Milito por el fichaje de Marcos Rojo por parte de Racing, en este mercado de pases. Es que el defensor de 35 años no podrá jugar el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino porque el reglamento de la AFA no lo permite, ya que rescindió con Boca Juniors y quedó libre después del 24 de julio, que es la fecha límite.

Para defenderse ante semejante papelón dirigencial, tanto de la Secretaría Técnica como del área de Legales y administrativa, el ídolo del club de Avellaneda aseguró en una entrevista con Radio La Red (AM 910): "Ya sabíamos lo de Marcos de antemano, lo hablamos con él y nos dijo que él quería venir igual...". "Lo vimos con tantas ganas con Gustavo (Costas, el entrenador) que decidimos traerlo igual", explicó el exdelantero de 46 años. Sin embargo, el periodista Ariel Senosiain no le creyó al "Príncipe" y disparó munición gruesa en DSports (FM 103.1).

Senosiain liquidó a Milito por el pase de Rojo a Racing: "No sé quién lo couchea"

Una de las caras principales de TyC Sports manifestó que con las declaraciones del mandamás del club de Avellaneda "le faltan el respeto a la inteligencia del socio" y aseveró: "No sé quién couchea (aconseja) a Milito...". Para dejar en claro que no confía en lo más mínimo en la explicación que brindó el exatacante de la Selección Argentina e Inter públicamente, "Senosia" reveló que "la dirigencia de Racing le había pedido a Costas que dijera en La Bombonera que sabían que Rojo no podía jugar el torneo y aún así lo trajeron, para que lo dejara instalado".

Al mismo tiempo, el comunicador santafesino señaló que "lo que hizo Milito fue subestimar al socio de Racing. Así no se arranca, Milito... Así no se arranca". De hecho, afirmó que "primero lo que hizo fue subestimar la inteligencia de los periodistas y después, la del socio... ¡Así no se arranca, hay que asumir los errores, es mentira, es mentira!". En este sentido, Senosiain informó que "llamaron desde el Departamento de jugadores de la AFA a una persona de Racing y le dijeron ´che, no puede jugar el campeonato Rojo...´. ´¿Cómo, si ya hicimos la presentación y todo?´, respondieron".

Acerca de la contestación desde la institución de Avellaneda, remarcó que "desde la incredulidad y de no saber lo que había pasado, surgieron alternativas y Racing no acudió a ninguna de ellas". En ese plano, aclaró que "podía utilizar un recurso de amparo o a un jugador de la Cuarta división que está lesionado, pero era demasiado usar ese recurso como para ocupar esa plaza que le hubiera dejado".

Incluso, la estrella de TyC Sports en la TV hizo público que Racing llamó a Boca (para solucionarlo), pero Boca no estaba demasiado interesado en negociar. Y concluyó crudamente: "No sé quién coachea a Milito, que en la previa a las elecciones hablaba de otra cosa... Lo mejor es hablar con la verdad. Porque encima el fútbol argentino es muy dinámico: hoy los problemas los tenés vos y la semana que viene los tiene el otro. ¿Cómo no te vas a equivocar haciendo las primeras armas? Son las primeras armas también para (Sebastián) Saja (Director Deportivo), que ahora se enteró de que tiene que conocer más de otros reglamentos".

¿Por qué Rojo no puede jugar el Torneo Clausura 2025 en Racing?

La cuestión es que el artículo 19.2 de la normativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) indica que no pueden disputar el Clausura aquellos jugadores que hayan quedado en libertad de acción luego del 24 de julio a las 18 horas, como es el caso del ex Estudiantes de La Plata tras haber rescindido el contrato con Boca.