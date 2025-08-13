Prendieron fuego la camioneta de Marcos Rojo, que acaba de debutar en Racing

El impensado golpazo para Marcos Rojo en pleno debut con Racing

Marcos Rojo hizo su debut oficial con la camiseta de Racing Club este martes 12 de agosto, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 contra Peñarol en Uruguay y sufrió un inesperado golpazo. Si bien la noticia se conoció en las últimas horas y durante el mencionado cotejo, lo cierto es que tuvo lugar el pasado sábado por la noche y más tarde trascendieron las imágenes. Para colmo, el experimentado defensor no tuvo su mejor noche porque el elenco de Avellaneda cayó 1 a 0 ante el "Manya" en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

El hecho que generó preocupación para el zaguero que recientemente se desvinculó de Boca Juniors fue que prendieron fuego una camioneta suya en Río Negro. La misma estaba valuada en 100 millones de pesos y el responsable fue un hombre encapuchado, al que se pudo observar en un video que no tardó en hacerse viral. Un vecino se encargó de alertar a los bomberos de la zona para que actúen rápidamente, pero se pudo hacer muy poco.

Le incendiaron la camioneta a Rojo antes de su debut en Racing: los detalles

La policía local ya investiga el caso acerca de la Ford F-150 Raptor que legalmente pertenecía al defensor de la "Academia", ya que estaba a su nombre. Lo único que sobrevivió al fuego fue el chasis y lo que aún no está claro es el motivo de que esté en la provincia de Río Negro, siendo propiedad del futbolista. Lo que también es incierto es sí fue contra él o simplemente se trató de un hecho delictivo más, aunque se confirmó que el ataque fue intencional. Hasta ahora, el ex Selección Argentina no hizo declaraciones al respecto después de varios días de sucedido el incendio de la camioneta.

La camioneta de Marcos Rojo incendiada

Lo que se viene para Rojo en Racing

La "Academia" recibirá a Tigre este viernes 15 de agosto desde las 21 horas en el Cilindro, pero el zaguero por el momento no formará parte del equipo comandado por Gustavo Costas ya que tras su salida del "Xeneize" no está habilitado para disputar el Torneo Apertura del fútbol argentino por el reglamento de la AFA.

Por este motivo, se espera que vuelva a sumar minutos cuando los de Avellaneda sean locales contra Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Libertadores el martes 19 del mencionado mes a las 21.30 en el mencionado recinto. A su vez, también está habilitado para jugar por la Copa Argentina donde Racing espera al rival que saldrá del cruce entre River y Unión de Santa Fe.

¿Cuándo juegan Racing vs. Peñarol la vuelta? Hora, TV en vivo y streaming online

El partido que definirá esta serie de los octavos de final será el martes 19 de agosto a las 21.30 horas.