Racing vs Peñarol por Copa Libertadores: FÚTBOL LIBRE, en vivo, cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing buscará dar un paso importante hacia los cuartos de final cuando visite al Peñarol este martes, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. La Academia enfrentará a un Carbonero que atraviesa un momento extraordinario con cinco triunfos consecutivos y que viene de golear 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo. El encuentro será clave para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar en el torneo continental más prestigioso de América.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing Club y Peñarol, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.