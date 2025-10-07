Racing pierde a un jugador para la Copa Libertadores y el 2025: la grave lesión que sufrió

Racing sufre: Gustavo Costas peirde a un futbolista por lo que resta del 2025 por una grave lesión de rodilla.

En Racing, las últimas horas fueron preocupantes con respecto al plantel. Elías Torres, que había salido reemplazado ante Independiente de Rivadavia de Mendoza, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y Gustavo Costas lo perderá de las canchas entre 6 y 8 meses.

El delantero, de 24 años, ya había preocupado el lunes, cuando a los 19 minutos de la primera parte, después de ir a disputar un balón, quedó tendido en el césped y debió salir de forma inmediata. Este martes, el cordobés se sometió a estudios y, luego de constatarse la lesión, el cuerpo médico del club confirmó que se someterá a una operación en las próximas horas.

Aunque solía ocupar el banco de suplentes y solo disputó 290' distribuidos en 9 partidos en lo que va del semestre, ahora Gustavo Costas tendrá una opción menos como centrodelantero. Con Adrián "Maravilla" Martínez como el refrente de la posición, el DT solo cuenta como alternativa con el uruguayo Adrián "Rocky" Balboa, jugador que suele ingresar en los segundos tiempos.

Cabe resaltar que Elías arribó a la "Academia" en julio del 2025, después de que la dirigencia comandada por Diego Milito abonara 3 millones de dólares por el 80% a Aldosivi, ya que el conjunto de Mar del Plata se quedó con el 20% restante de una futura venta del nacido en Ucacha.

Si bien Racing tiene la chance de poder incorporar un jugador que sea argentino ante la gravedad de la lesión del delantero, los dirigentes no iniciaron ningún pedido en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para tener el aval. En caso de hacerlo, como el TMS se encuentra cerrado, la posible incorporación podría juagr tanto en el Torneo Clausura como en la semifinales de Copa Libertadores, frente a Flamengo.

Los números de Elías Torres en su carrera

Partidos: 94.

Goles: 21.

Asistencias: 2.

Los otros lesionados de Racing

Matías Zaracho

Los desgarros consecutivos sacan al mediocampista ofensivo del equipo permanentemente. Si bien no es titular para Costas, suele ser una alternativa interesante de recambio cuando está a pleno físicamente. Ahora, "Mati" será preservado y podrá volver ante Aldosivi o directamente en el Maracaná contra Flamengo.

Juan Ignacio Nardoni

Una de las piezas fundamentales de este Racing se recupera de un desgarro en el bíceps femoral derecho, sufrido contra Vélez de local hace 13 días. Seguramente ausente ante Banfield también, regresaría frente al "Tiburón" o al "Mengao" en Río de Janeiro.

Luciano Vietto

Una sobrecarga en el músculo semimembranoso derecho margina al atacante cordobés, habitualmente suplente, de este choque con la "Lepra". Podría retornar contra Banfield o Aldosivi. Al igual que Zaracho, "Lucho" ya intensificó las cargas en los entrenamientos, pero todavía no está completamente rehabilitado.

Franco Pardo

El defensor, que jugó ante la "Lepra" de Mendoza, padeció una molestia muscular en la zona del aductor, cercana al pubis, luego de caer en una jugada defensiva en la que luchó contra Fabrizio Santori cuerpo a cuerpo. Más allá del dolor en la zona, el exjugador de All Boys se realizará exámenes para descarta algún tipo de lesión y estar en condiciones para el encuentro del sábado, ante Banfield.