Racing fracasa en el Clausura: los cálculos para clasificar a los playoffs y a las Copas 2026

El pésimo Clausura 2025 de Racing compromete su ingreso a las Copas internacionales del 2026.

El fracaso estrepitoso de Racing en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino compromete no solamente su clasificación a los playoffs de este torneo, sino también a las Copas internacionales del 2026. Actualmente, a falta de cinco fechas para el final del certamen, el equipo dirigido por Gustavo Costas se encuentra fuera de ambos objetivos. De continuar de esta manera, cortaría una racha de diez años consecutivos con presencia en la Libertadores o en la Sudamericana.

En la tabla de posiciones del campeonato, la "Academia" marcha 12° con apenas 12 puntos en 11 fechas a 3 unidades de Argentinos Juniors, que va octavo y es el último que está avanzando a los octavos de final. Por el lado de la anual, el cuadro de Avellaneda se coloca 10° con 40 puntos, a 3 de Barracas Central, que es el último que está entrando a la siguiente Sudamericana. Sin embargo, si alguno de los nueve conjuntos que tiene por delante ganan la Copa Argentina o el mismo Clausura, se abrirá un cupo más para ingresar a algún certamen internacional.

Por supuesto, la gran esperanza de Racing en este sentido es ser campeón de la vigente Copa Libertadores, en la que se encuentra en la semifinal, para clasificar directamente a la siguiente edición de la máxima competición continental. Para ello, deberá superar primero a Flamengo de Brasil y luego, en la definición, al vencedor de la serie entre Palmeiras (Brasil) y Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador).

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

La tabla anual 2025

Rosario Central 54 puntos y +20 de diferencia de gol. Boca 50 puntos (+23). River 49 puntos (+19). Argentinos 48 puntos (+19). Riestra 47 puntos (+14). Tigre 43 puntos (+8). Huracán 43 puntos (+5). San Lorenzo 43 puntos (+5). Barracas Central 43 puntos (+4). Racing 40 puntos (+8). Lanús 40 puntos (+4). Independiente Rivadavia 38 puntos (+1). Estudiantes 38 puntos (-1). Vélez 36 puntos (-6). Independiente 35 puntos (+7). Defensa y Justicia 35 puntos (-2).

El fixture de Racing en el Clausura

Banfield vs. Racing - Sábado 11 de octubre a las 19 horas.

Racing vs. Aldosivi - Día y horario a definir.

Central Córdoba vs. Racing - Día y horario a definir.

Racing vs. Defensa y Justicia - Día y horario a definir.

Newell´s vs. Racing - Día y horario a definir.

Elías Torres se rompió los ligamentos

Racing confirmó oficialmente que el centrodelantero de 24 años, que llegó desde Aldosivi de Mar del Plata a cambio de tres millones de dólares en el último mercado de pases, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días luego de haber abandonado la cancha en la camilla, llorando, durante el 0-0 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el "Cilindro" de Avellaneda. Por ahora, no trascendió si la dirigencia irá a buscar a algún refuerzo en su posición o no.