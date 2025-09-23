Después de 28 años, Racing Club volvió a las semifinales de la Copa Libertadores. Luego de haber ganado la Copa Sudamericana, ahora el equipo que dirige Gustavo Costas consiguió un triunfo historico ante Vélez de local en los cuartos de final del torneo gracias a un gol de Santiago Solari. Con este resultado, el conjunto de Avellaneda se quedó con el triunfo y vuelve a las semis.

Racing tuvo un muy buen partido y el equipo de Gustavo Costas fue muy superior en todo el partido. Si bien no demostró ni plasmó esa superioridad en el resultado durante más de 60 minutos, lo más importante pasó por haber cerrado los espacios y aprovechar la situación que tuvo sobre el final del encuentro. El gol del desnivel para el conjunto de Avellaneda llegó sobre el final del encuentro luego de un centro de la izquierda: fue Santiago Solari quien anotó el tanto para la locura de Costas y de toda la Academia.

La Academia llegaba a este partido decisivo tras conseguir una contundente victoria por 2-0 ante Huracán como visitante en el Torneo Clausura, con goles de Duván Vergara y Matías Zaracho. El equipo de Costas acumula tres triunfos consecutivos que le devolvieron la confianza después de un inicio irregular en el campeonato local, donde ocupa la novena posición en la Zona A con apenas 10 puntos.

Racing mantiene un excelente momento en la Copa Libertadores, donde viene de eliminar a Peñarol en octavos de final y logró una valiosa victoria por 1-0 en la ida ante Vélez gracias al gol de Adrián "Maravilla" Martínez. El conjunto de Avellaneda necesitaba simplemente no perder para avanzar a las semifinales del torneo continental, algo que no logra desde 1997, pero ahora con el gran torneo de sus jugadores, finalmente rompió esa racha histórica para su trayectoria.

Las últimas semifinales en la historia