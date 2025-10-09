Racing va por un refuerzo para la Copa Libertadores: qué gestión inició en AFA

Racing se mueve por un refuerzo del fútbol argentino e inició una solicitud especial en AFA para poder incoporar, tras el pedido que hizo Costas.

En Racing, la lesión de Elías Torres produjo una urgencia para Gustavo Costas y la dirigencia comenzó a moverse al respecto. En las últimas horas, el club de Avellaneda inició gestiones en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para poder incorporar en Copa Libertadores y, a la par, avanzó en la búsqueda de un refuerzo en la delantera, aunque las negociaciones no son sencillas.

Después que se confirmara la baja de Torres, que estará entre 6 y 8 meses fuera de las canchas por una rotura del ligamento cruzado anterior de rodilla, Costas les solicitó a los directivos que hicieran el máximo esfuerzo para concretar la llegada de un atacante. A pesar de los contratiempos, entre ellos el tiempo y las trabas de los equipos a deshacerse de futbolistas, la directiva aceptó el pedido del DT y tomó medidas.

La gestión que Racing inició en la AFA para sumar un refuerzo para la Copa Libertadores

En primer lugar, la traba que tiene es que la normativa de AFA rige que los clubes pueden incorporar en la actualidad a aquellos jugadores que hayan quedado libres antes del 31 de agosto. Además, en otro artículo del reglamento, explica que los pedidos por lesionados podían presentarse, como máximo, con el 70% del Clausura jugado, es decir, antes de la fecha 11°, que se disputó el apsado fin de semana, y que así fue inscripto Marcos Rojo en el Clausura, debido a la lesión de David González.

Más allá de estas complicaciones, la "Academia" realizó un pedido "especial" a la AFA para poder incorporar con el argumento que la lesión de Torres se dio, justamente, en la jornada 11°. En caso de que la casa madre del fútbol argentino acepte el pedido, Racing contará con cinco días de tiempo para inscribir al refuerzo y luego lo podrá sumar a la lista de la lista de semifinal de Libertadores contra Flamengo, en la que se permiten tres cambos de una llave a la otra.

Por otro lado, cabe aclarar, que no se puede sumar a un futbolista del exterior ya que el TMS se encuentra cerrado. Sin embargo, el club sí podrá incorporar a un jugador extranjero, ya que, el rpesente, el plantel de la "Acadé" no tiene el cupo completo de futbolistas extranjeros.

Los jugadores que busca Racing como refuerzo

Las principales opciones por las que ya comenzó charlas son dos: Enzo Copetti y Alexis Cuello. Por el primero, su gran paso por la institución entre 2019 y 2022 le da una luz de ventaja sobre cualquier otra posibilidad, sin embargo Rosario Central no está dispuesto a ir fácilmente y pediría una suma importante por el préstamo y, también, por una opción de compra del pase a futuro.

En el caso de Cuello, las negociaciaciones con San Lorenzo también son complejas. A pesar del presente complicado que atraviesa en lo institucional, en el "Ciclón" no están dispuestos a que el delantero se marche en este momento por el costo que puede signifcar en el humor de los hinchas, que vienen soportando malas decisiones y escándalos dirigenciales desde hace varios meses.

Con las dos primeras opciones en un panorama difícil, otra de las alternativas que está sobre la mesa, según informó ESPN, es Ronaldo Martínez. El delantero paraguayo, que hace algunos días renovó su contrato con Platense, sería una una opción más viable, ya que la directiva del "Calamar" se mostró positiva para charlar. Pero, hasta el momento, no huvo avances entre ambos clubes, y todo indica que Costas deberá aguardar algunos días más para concoer si tendrá a su delantero.