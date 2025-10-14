Racing Club vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Racing Club recibe el próximo viernes 17 de octubre a Aldosivi por la fecha 13 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el Cilindro.
Así llegan Racing Club y Aldosivi
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura
Racing Club sacó un triunfo frente a Banfield, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 1 gol en contra y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura
Aldosivi llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Huracán. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 6 en su arco.
El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Racing Club fue el ganador por 0 a 2.
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
Horario Racing Club y Aldosivi, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas