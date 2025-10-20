Las 3 sorpresas que acaban de pasar en Racing para la Copa Libertadores ante Flamengo

Siguen las buenas noticias en Racing antes de visitar a Flamengo por la Copa Libertadores.

El Racing de Gustavo Costas acumula noticias positivas en el momento justo, a apenas dos días de la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025 frente a Flamengo en Brasil. El plantel profesional de la "Academia" tiene varios lesionados, aunque al menos tres de ellos se recuperan físicamente y todo indica que serán de la partida en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Los protagonistas son nada menos que piezas claves del conjunto de Avellaneda como Santiago Sosa, Gabriel Rojas y Juan Ignacio Nardoni. De acuerdo con la información de Tomás Dávila, cronista de ESPN, los tres podrían ser titulares en el encuentro ante uno de los dos líderes del Brasileirao.

Racing recupera a Sosa, Rojas y Nardoni contra Flamengo por la Copa Libertadores

Sosa

Por un lado, el ex River Plate se repone de una distensión muscular sufrida justamente frente al "Millonario" por la Copa Argentina. Si bien llegará al partido sin entrenamientos a la par de sus compañeros, la importancia que tiene en el equipo de Costas hace que pueda reaparecer entre los once luego de 20 días. Esta situación no es nueva para el ex Atlanta United, ya que jugó un clásico ante Independiente de arranque tras 40 días inactivo y lo hizo de buena manera.

Rojas

El lateral o carrilero izquierdo es irremplazable en este equipo, por lo que insólitamente podría ser parte de la alineación aunque solamente hayan transcurrido once días del desgarro en el bíceps femoral derecho. En forma sorpresiva, ya se entrenó a la par del resto, hace trabajos en triple turno y tareas de recuperación en la cámara hiperbárica para poder estar. Igual, será esperado hasta último momento para decidir si será arriesgado o no, teniendo en cuenta que una semana más tarde se disputará la vuelta en Avellaneda.

Nardoni

El mediocampista central tampoco tiene un sustituto a la altura, aunque en su caso llega más holgado que los otros dos mencionados a este cruce. Es que habrán pasado 29 días del desgarro en el bíceps femoral derecho. Ya practicó a la par y estará de movida en Brasil.

Las bajas confirmadas de Racing vs. Flamengo en Brasil

Gabriel Arias: esguince acromioclavicular derecho.

esguince acromioclavicular derecho. Franco Pardo: desgarro de grado tres en el aductor proximal izquierdo, con desprendimiento incluido.

desgarro de grado tres en el aductor proximal izquierdo, con desprendimiento incluido. Alan Forneris: esguince de rodilla izquierda, afectado el ligamento colateral medial.

esguince de rodilla izquierda, afectado el ligamento colateral medial. Elías Torres: rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

¿Cuándo juegan Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores?

Semifinal de ida: miércoles 22 de octubre del 2025 a las 21.30 horas de Argentina - Estadio "Maracaná" de Río de Janeiro, Brasil.

de Argentina - Estadio "Maracaná" de Río de Janeiro, Brasil. Semifinal de vuelta: miércoles 29 de octubre del 2025 a las 21.30 de Argentina - Estadio Presidente de Perón de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.

La posible formación de Racing vs. Flamengo, por la ida de la Copa Libertadores

Todo indica que los titulares en Río de Janeiro serán Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.