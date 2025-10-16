Racing anunció un cambio histórico en su marca para el fútbol argentino en 2026

Sorpresa en Racing: el club anunció un nuevo sponsor de ropa para 2026.

Racing Club realizó este jueves un importante anuncio institucional que sacudió al fútbol argentino. Después de nueve años, la institución de Avellaneda da por terminado su vínculo con Kappa y dio a conocer que Nike se convertirá en el "sponsor técnico oficial" del club. El contrato, firmado en Estados Unidos y cuya cifra le dejará a la 'Academia' alrededor de dos millones de dólares por año según información de Olé, se extenderá por tres años hasta diciembre de 2028.

Este acuerdo le permite a Nike Internacional llegar por primera vez a la Argentina, mientras que brinda un importante salto de calidad en la vestimenta del equipo, uno de los objetivos de la dirigencia presidida por Diego Milito que asumió a finales del año pasado. La marca volverá a sponsorear a Racing después de 18 años: ya lo había hecho entre 2005 y 2008.

Fuentes oficiales del club no sólo aseguraron que "habrá mayor stock", sino que también la producción de indumentaria "será de mayor alcance" a la que existe en la actualidad y que la confección y la calidad tendrá “los mismos estándares de la marca para sus equipos europeos, como Barcelona, Inter y Chelsea, entre otros". Sin embargo, durante los primeros tres meses del próximo año, los planteles de todas las disciplinas beneficiadas por este acuerdo seguirán vistiendo Kappa hasta asegurar stock para los comercios.

"Nos emociona mucho dar la bienvenida a Racing a 'La sede mundial' de Nike. Sabemos que es un largo viaje hasta aquí, y no podríamos estar más entusiasmados por esta nueva alianza. Esperamos con muchas ganas comenzar a trabajar con todos ustedes y crear futuras oportunidades para acompañar a sus atletas dentro y fuera del campo", expresó un directivo de la "marca de la pipa" en el video institucional que la 'Academia' difundió en redes sociales.

El comunicado de Racing tras el acuerdo con Nike

Estamos felices de anunciar que a partir del 2026 Nike se convertirá en nuestro sponsor técnico oficial. Esta alianza estratégica refuerza nuestro compromiso de vestir la historia, la pasión y la grandeza de nuestro club con la excelencia que nos define, dentro y fuera de la cancha.

El acuerdo, celebrado en las oficinas de Portland, Estados Unidos, abarca la indumentaria de juego y entrenamiento para el fútbol profesional masculino, femenino, todas sus divisiones formativas, otros deportes y una exclusiva línea de lifestyle para que los hinchas puedan llevar su pasión a todas partes.

Todas las prendas serán confeccionadas por el departamento de producción global que garantizará los más altos estándares de calidad, innovación y diseño.

Racing anunció en sus redes sociales que Nike será su sponsor de vestimenta hasta diciembre de 2028.

Cuándo fue la última vez que Racing vistió Nike

Después de finalizar su vínculo en 2008, la 'Academia' pasó a ser vestida por la marca brasileña Penalty. Tras dos experiencias más con empresas del país vecino (Olympikus en el período 2010-2013 y Topper en 2014-2016), la italiana Kappa llegó en 2017 para mantenerse hasta la actualidad; la decisión corresponde a un cambio de estrategia de la firma en cuanto al patrocinio, situación similar a la que atravesó Unión de Santa Fe (que desde principios de año es patrocinado por Givova).

Noticia en desarrollo...