El plan de Costas para Racing vs. Flamengo: la formación con 9 fijas y "no meterse atrás"

Costas ya piensa en la formación de Racing vs. Flamengo en Brasil.

El Racing de Gustavo Costas ya tiene un plan para afrontar la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025 en Río de Janeiro, Brasil. El cuerpo técnico entiende que, dentro de lo posible, lo mejor es "no meterse atrás" de entrada porque el equipo de Filipe Luis somete a los rivales cuando empieza arriba en el marcador. De hecho, ello le ocurrió a Estudiantes de La Plata, que ya perdía por 2-0 cuando iban apenas nueve minutos en el Estadio Maracaná. Si bien se trata de uno de los planteles más ricos de América, también es cierto que de mitad de cancha hacia atrás el "Mengao" no es tan poderoso como en la ofensiva. Y el cuadro argentino intentará aprovechar al máximo esos espacios que deje el local, mientras ataca con mucha gente.

En esta coyuntura, desde la "Academia" trabajan para conformar la mejor alineación disponible, entre tantos jugadores en duda o ya directamente descartados por las lesiones. Franco Pardo, Alan Forneris y Elías Torres no participarán del primer encuentro de la serie, mientras que hay otros futbolistas en duda: Gabriel Arias, Facundo Mura, Gabriel Rojas, Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Santiago Solari y Adrián "Maravilla" Martínez. Por último, Matías Zaracho y Luciano Vietto vuelven de a poco de sus lesiones y necesitan un mayor ritmo futbolístico.

Lo concreto es que hay nueve jugadores asegurados entre los once. Por lo tanto, con las dos incógnitas restantes está en duda también el esquema táctico: si el Racing de Costas mantendrá el 3-4-3 con el que ganó la Copa Sudamericana y la Recopa o mutará rumbo a sistema con cuatro defensores. Con la incógnita de Rojas hasta último momento por el leve desgarro, tal vez ingrese Gastón Martirena en su lugar y Mura pase a desempeñarse por la izquierda.

También habrá que ver si Marcos Rojo o Agustín García Basso acompañan a Nazareno Colombo en la última línea, aunque el ex Boca tiene más chances. Por último, con Solari y "Maravilla" de arranque en el ataque, Tomás Conechny tiene todos los boletos para acompañarlos. No obstante, si el cuerpo técnico eligiera una formación más cautelosa, aparecería Bruno Zuculini para agregar una pieza en el mediocampo y conformar así un 4-4-2.

La posible formación de Racing vs. Flamengo, por la ida de la Copa Libertadores

A la espera de lo que ocurra en el duelo previo frente a Aldosivi de Mar del Plata en Avellaneda, todo indica que los titulares serán Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Bruno Zuculini.

Costas espera por la evolución de Sosa para presentarse en Río de Janeiro.

¿Cuándo juegan Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores?