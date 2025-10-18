Festeja Costas en Racing: Flamengo pierde a una de sus figuras para la Libertadores

Festeja Costas en Racing: la baja menos pensada que sufrirá Flamengo

Racing y Flamengo se verán las caras por las semifinales de la Copa Libertadores y Gustavo Costas recibió una gran noticia sobre el "Mengao". Después de la victoria por 1 a 0 de la "Academia" contra Aldosivi en el Cilindro, el DT ya piensa en el conjunto brasileño al que sus dirigidos enfrentarán el próximo miércoles 22 de octubre en condición de visitante. Pero el dueño de casa no contará con una de sus principales figuras por la lesión que sufrió en las últimas horas.

Más allá de que no siempre es titular, el brasileño Éverton Cebolinha sí es una de las cartas de ataque de Filipe Luis para este presente que mantiene alerta a los de Avellaneda. Sin embargo, el atacante de 29 años con pasado en el Benfica de Portugal atraviesa una molestia desde el pasado miércoles cuando se retiró en camilla durante la goleada por 3 a 0 ante Botafogo en el Brasileirao. Horas más tarde se confirmó la gravedad de la misma y generó preocupación.

Flamengo pierde a una de sus figuras para jugar por la Libertadores ante Racing

El extremo sufrió una lesión muscular después de jugar sólo 20 minutos contra el "Fogao" en el certamen doméstico de Brasil. Los estudios correspondientes arrojaron resultados poco favorables, ya que será baja por al menos tres semanas. Ante esta situación, no sólo se perderá la ida contra el equipo de Gustavo Costas, sino también el partido de vuelta que será clave para buscar un lugar en la gran final que tendrá lugar en Lima. Al mismo tiempo, el DT del Flamengo sabe que tendrá a disposición al chileno Erick Pulgar, quien se recuperó recientemente de una fractura que lo mantuvo 3 semanas sin jugar.

Éverton Cebolinha, figura de Flamengo, será baja para enfrentar a Racing en la Copa Libertadores

En cuanto a Racing, todavía tiene algunos puestos por definir sobre el 11 titular que jugará en la ida debido a las numerosas lesiones que hubo en el plantel en las últimas semanas. En principio, el DT sabe que no contará con Franco Pardo, Alan Forneris y Elías Torres al menos en el primer cruce contra el "Mengao": otras figuras están en duda y otros, que sumaron minutos contra Aldosivi tras superar molestias, podrían estar desde el arranque.

Todo indica que Costas no saldrá de la idea del 3-4-3 que tanto le sirvió para ser campeón de la Sudamericana y la Recopa. Sin embargo, mantiene algunas dudas que lo obligarían a cambiar el esquema como es la posible baja de Gabriel Rojas -ingresaría por él Gastón Martiarena-. Con recuperados y dudas, el equipo que saldría al verde césped sería: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Rojas o Martirena; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Bruno Zuculini.

Cuándo se juega la ida de las semifinales entre Racing y Flamengo por la Copa Libertadores: horario, TV y cómo verlo online

El partido de ida de las semifinales será el miércoles 22 de octubre a las 21.30 en el Maracaná, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela Sáez. La vuelta será una semana después en el Estadio Presidente Perón y el ganador de la serie se medirá con quien triunfe entre Liga de Quito de Ecuador y Palmeiras. La transmisión en vivo en la televisión será de Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.