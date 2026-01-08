Test de alcoholemia a Eugenia Rolón: a cuántos vasos de alcohol equivale 1,89 en sangre

Este jueves cerca de las 9 de la mañana, la influencer libertaria, Eugenia Rolón (23), chocó contra un poste de luz en Mar de Ajó y, tras someterse a un test de alcoholemia, dio positivo en un 1,89. Su pareja, Iñaki Gutiérrez, importante alfil digital del gobierno de Javier Milei, tuvo que ir a buscarla después de que se confirmara que era un serio riesgo para la seguridad vial.

A pesar de que en la provincia de Buenos Aires está vigente la tolerancia cero al alcohol al volante, el resultado del test de alcoholemia realizado a Rolón esta mañana encendió todas las alarmas. Un estudio del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) advierte que los efectos del alcohol en la conducción aparecen mucho antes de alcanzar el límite legal permitido. Según los parámetros, una mujer que pesa menos de 60 kilos, arrojaría 0,9 en los controles en caso de haber tomado tres copas de vino. El alcoholímetro que midió a Rolón marcó el doble.

Según el informe, con apenas 0,15 gramos de alcohol por litro de sangre ya se registra una disminución de los reflejos, lo que compromete la capacidad de reacción del conductor y aumenta el riesgo al volante.

A medida que la alcoholemia se incrementa, los efectos se agravan: desde una falsa percepción de las distancias y la velocidad, trastornos motores y euforia, hasta un aumento del tiempo de respuesta, alteraciones generales del comportamiento, fatiga, pérdida de agudeza visual y embriaguez motora.

En ese contexto, el nivel de alcoholemia de 1,89 que presentaba Rolón implica la presencia simultánea de todos estos efectos, lo que da cuenta del alto grado de deterioro psicofísico con el que conducía.

El video del choque de Eugenia Rolón en estado de ebriedad

Según informó la Policía del distrito de Mar del Tuyú, la funcionaria de La Libertad Avanza realizaba maniobras peligrosas en la calle Rivadavia al 400 antes de ser detenida. La conducta imprudente llamó la atención de los efectivos, que de inmediato procedieron a interceptarla y demorarla.

Luego de realizarle el test de alcoholemia, los oficiales la aprehendieron y la trasladaron a la comisaría municipal. Además, le secuestraron el automóvil. De acuerdo a lo que trascendió, la cédula azul está a nombre de su novio Iñaki Gutiérrez y posee una deuda adicional de $870 mil pesos.

Cabe destacar que la secuencia de la conducción bajo los efectos del alcohol de Rolón quedó registrada por una de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.