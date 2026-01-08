El video del choque de Eugenia Rolón, novia de Iñaki Gutiérrez y funcionaria del Gobierno: manejaba alcoholizada en Mar de Ajó

Eugenia Rolón es una de las encargadas de la comunicación del actual Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. La joven libertaria fue protagonista este jueves de un accidente de tránsito en la Costa Argentina, mientras conducía el auto del papá de su novio, Iñaki Gutiérrez. En el siniestro, chocó contra un poste y dio positivo en un test de alcoholemia, con una graduación de alcohol en sangre de 1,89, en un control realizado por el personal de Mar de Ajó.

Según la información brindada por las fuentes policiales, la joven de 23 años fue vista realizando maniobras imprudentes con el auto. Estas derivaron en un accidente contra un poste en la calle. Posteriormente, se reveló que el grado de alcohol en sangre de la mujer habría sido clave para que se produjera el choque.

Luego de que la Policía de la provincia de Buenos Aires secuestrara el vehículo de la funcionaria pública, su pareja, Iñaki Gutiérrez, quien también forma parte del aparato de comunicación del Gobierno, tuvo que ir a buscarla.

El secuestro del vehículo se dio en el marco del Operativo Sol, el cual es llevado a cabo por la provincia de Buenos Aires. Durante el operativo y luego de que el test de alcoholemia diera positivo, se procedió al secuestro del Honda Fit de Rolón. Cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires existe tolerancia cero de alcohol para los conductores vehiculares.

El nuevo cargo de Fernando Iglesias

En las últimas horas, el Gobierno nacional designó por decreto al exdiputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante el Reino de Bélgica.

Este decreto se ampara en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que habilita al Presidente a cubrir vacantes de Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a personas que “posean condiciones relevantes”.

Al mismo tiempo, es importante remarcar que el sueldo promedio de un embajador ronda los 15.000 dólares, ya que depende de distintos factores y se contempla el coeficiente de costo de vida que fija la ONU.

Según explicó una fuente diplomática oficial: "Ronda los 15.000 dólares el sueldo y es un salario promedio internacional. En lugares con costos de vida más caros como Londres y países asiáticos son mayores los sueldos".

Por su parte, la justificación del Gobierno para designar por decreto a Iglesias fue que el funcionario cuenta con la "idoneidad, experiencia y trayectoria profesional" necesaria para asumir un cargo diplomático de tales características.

En esa misma línea, el ejecutivo usó como argumento central que el exlegislador reúne los requisitos necesarios para desempeñarse como representante diplomático en el exterior, en función de su participación como titular en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, entre otros antecedentes.