Buenos Aires Matsuri: vuelve el festival de verano japonés para disfrutar de la mejor gastronomía

La Ciudad de Buenos Aires celebrará el Matsuri, el tradicional festival de verano japonés que reune a las familias para celebrar a los dioses, honrar los antepasados o dar inicio a una estación. Durante este evento, el público podrá degustar la clásica comida callejera y disfrutar de la danza en la tercera edición que se realizará en el Mercart de Villa Crespo.

Con entrada libre y gratuita, el Buenos Aires Matsuri será el sábado 17 y domingo 18 de enero de 12 a 20 horas en el Mercat, ubicado en Thames 747, CABA. En la edición 2025 reunieron a más de 15.000 personas y se espera nuevamente una alta convocatoria para celebrar la riqueza de la comunidad japonesa en la Argentina. El evento fue declarado de interés Cultural por la Legislatura Porteña, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del calendario cultural de verano.

Qué son los Matsuri: una tradición que crece cada año

Los matsuri son festivales tradicionales japoneses que se realizan en distintos momentos del año y expresan la identidad cultural de los japoneses, una de las más numerosas dentro de las comunidades de origen asiático en la Argentina, con más de 60.000 miembros. En Buenos Aires, estas celebraciones convocan cada vez a más público y funcionan como un puente cultural entre Japón y Argentina, combinando gastronomía, música y danzas tradicionales.

“La comunidad japonesa tiene un legado profundo en la Argentina, que se expresa en la gastronomía, la cultura y también en sus celebraciones. Los matsuri son una forma de encontrarnos, de compartir y de mantener vivas tradiciones que siguen teniendo sentido hoy”, explicó Sergio Asato, curador y productor de Mercat Villa Crespo.

Los organizadores invitan a los asistentes a vestir yukata, los kimonos livianos de verano que aportan color y autenticidad al festival, y a disfrutar de la comida típica, las danzas tradicionales y la música en vivo.

Cómo será el Buenos Aires Matsuri 2026

La nueva edición vendrá con mucha música J-pop, junto a sonidos y danzas tradicionales. También ofrecerán una amplia variedad de street food japonés a precios accesibles, con opciones desde $ 5000. Habrá onigiri, sando, karaage, yakitori, takoyaki, okonomiyaki, donburi, bento y dulces tradicionales.

El line-up seré el siguiente:

Bandas en vivo

J-Pop y J-Pop dancers

Tambores Taiko

Danzas tradicionales japonesas

Bon Odori, la danza colectiva que simboliza comunidad y celebración

Además, habrá más de 50 stands con productos japoneses de decoración, artesanías, manga, anime, moda y objetos tradicionales. Y como siempre, habrá espacio para cosplayers, un clásico de la celebración.

Un verano japonés: ¿dónde habrá más matsuris?

Además del festival en el Mercat de Villa Crespo, habrá otros puntos donde se harán festivales tradicionales organizados por distintas instituciones de la colectividad nikkei, como el Bon Odori de La Plata (10 de enero) y el Bon Odori de José C. Paz (24 de enero).

“El crecimiento de los matsuri en Argentina responde a un interés genuino por la cultura japonesa entre las nuevas generaciones. No es solo la influencia del anime o la gastronomía: es la búsqueda de experiencias colectivas, rituales y significados que vuelvan a unirnos. Este año cumplimos 140 años de la llegada del primer inmigrante japonés a la Argentina, un hito que celebra el intercambio y la integración entre ambos pueblos”, explicó Keika Furukawa, directora del Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina.