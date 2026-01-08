Cómo es Nex, la consola que ya compite con PlayStation y Xbox

Nex Playground superó en ventas a Xbox el último Black Friday.

PlayStation, Xbox y Nintendo dominan la industria del gaming desde hace décadas, con lanzamientos globales, franquicias millonarias y una presencia constante en las Fiestas. Sin embargo, entre Navidad y Reyes, una consola casi desconocida logró romper esa lógica y meterse entre los dispositivos más vendidos del mercado estadounidense. No es de Sony, Microsoft ni Nintendo, y tampoco apunta al público gamer tradicional.

Se trata de Nex Playground, una consola con control por movimiento pensada para chicos desde los cinco años y para el juego en familia. Durante el último Black Friday, este dispositivo desarrollado por una startup de Silicon Valley superó en ventas a Xbox y quedó solo por detrás de PlayStation 5 y Nintendo Switch 2, un dato que sorprendió a toda la industria.



Según cifras del mercado norteamericano, Nex Playground alcanzó el 14% de las ventas totales de hardware, un logro inusual para un producto nuevo en un sector dominado por gigantes históricos. El fenómeno no se explica por potencia gráfica ni por grandes títulos AAA, sino por una propuesta completamente distinta.

Una consola que se juega con el cuerpo

Nex Playground es un pequeño dispositivo cúbico que se conecta al televisor y elimina por completo los controles clásicos. No hay joysticks ni botones: el jugador usa su propio cuerpo. La consola incorpora una cámara gran angular y un sistema de seguimiento corporal capaz de detectar 18 puntos del cuerpo en tiempo real.

Gracias a algoritmos de inteligencia artificial, reconoce saltos, agachadas y movimientos de manos, que se traducen directamente en acciones dentro del juego. La experiencia se parece más a una actividad física interactiva que a una sesión de gaming tradicional, algo clave para su éxito.

El público objetivo es otro de los pilares del crecimiento. Nex Playground apunta a niños, pero también a familias que buscan juegos compartidos y menos sedentarios. Esa combinación la convirtió en uno de los juguetes tecnológicos más buscados de la última temporada. La empresa pasó de vender unas 5.000 unidades hace dos años a más de 150.000 consolas el año pasado, con proyecciones que superan los 150 millones de dólares en ventas totales.

Nex es una consola con control por movimiento, sin mandos.

Precio, juegos y modelo de negocio

La consola cuesta 249 dólares, un valor más bajo que el de las consolas de última generación. Incluye cinco juegos preinstalados y ofrece un catálogo ampliado mediante Play Pass, una suscripción anual de 89 dólares. El modelo híbrido de hardware accesible más contenidos por suscripción es parte de su estrategia de crecimiento.

Nex Playground no busca reemplazar a PlayStation, Xbox o Nintendo, pero sus números muestran que hay espacio para nuevas formas de jugar. En un contexto de precios en alza y foco en la experiencia, esta consola demuestra que el gaming todavía puede sorprender.