Una figura de TyC Sports sorprendió: "Videla citó a mi padre porque la hinchada cantaba la marcha peronista"

Un periodista histórico de TyC Sports, que relató a la Selección Argentina, reconoció públicamente que es un fiel admirador de Juan Domingo Perón. Después de una década de brillo en la televisión deportiva nacional, en la actualidad Rodolfo De Paoli descansa mientras espera por nuevas oportunidades, ya sea en la TV o como director técnico del fútbol profesional.

El exjugador de 46 años fue entrevistado por Juan Pablo Varsky en Clank! y, sobre el final de la charla, admitió que reconoce al referente del Partido Justicialista (PJ) como uno de los líderes a seguir. De hecho, mencionó que tiene un cuadro de Perón en su habitación y hasta detalló por qué quedó fascinado con el expresidente de la Nación, fallecido en pleno Mundial de Alemania 1974. Más tarde, contó que su padre, que fue el mandamás de Nueva Chicago en tres oportunidades, tuvo que explicarle al dictador Jorge Rafael Videla por qué la hinchada del "Torito" de Mataderos cantaba la marcha peronista en plena dictadura militar, en 1981.

El reconocido relator de la televisión argentina le contó a Varsky: "Me agarró mucha inquietud de estudiar líderes, el liderazgo de Juan Domingo Perón... Tengo un amigo fanático de Perón que me fue quemando la cabeza, y nosotros en nuestro manual de entrenamiento desarrollamos los diez puntos de liderazgo de Perón". Además, recordó que allí el expresidente "cita a Napoleón (Bonaparte), que paradójicamente hoy (Marcelo) Gallardo es Napoleón".

En la misma línea, "Rodo" recalcó que allí "hablan de cómo liderar ante la adversidad en la batalla" y aclaró: "Va más allá de lo político, es de líder absoluto". "Tengo un cuadro de Perón y de Rinus Michels (DT de la Selección de Holanda, conocida como La Naranja Mecánica, en el Mundial 1974) en mi habitación, en mi cuartito de fútbol", ahondó De Paoli. También remarcó que "es como la fusión de liderazgo, la sensibilidad de (Sergio) Cachito Vigil (ex DT de Las Leonas) y la magia del fútbol, que es Diego Armando Maradona". Y rememoró que "fue un hecho único en la historia" cuando se paró un partido en plena Copa del Mundo de 1974 porque había muerto Perón aquel 1° de julio.

De Paoli: "Mi padre le tuvo que dar explicaciones a Videla porque la hinchada de Chicago cantó la marcha peronista en plena dictadura"

A fondo acerca de los vínculos históricos entre el fútbol y la política, el narrador, cuyo papá fue tres veces presidente de Nueva Chicago, rememoró: "Alguna vez mi padre tuvo que darle explicaciones a Videla porque la hinchada cantó la marcha peronista en plena dictadura militar, en 1981". De hecho, señaló que el presidente de facto en aquella época "lo citó a la Casa Rosada, le tuvo que explicar que él era el chofer de un general, que no mezclara la política, le pidió disculpas, fue a pedir para sacar a los 40 detenidos... Y después, la barra de Chicago sutilmente cantaba ´arroz con leche, me quiero casar, con una señorita de San Nicolás...´".

A propósito, el periodista puntualizó en que "se comenta que hay un busto, el único que en la dictadura no se pudo encontrar, en el corazón de la cancha. Un busto de Eva (Duarte de Perón) y de Juan Domingo, los únicos dos que quedaron". Incluso, explicó: "Entonces, cuando yo fui a mis raíces me empecé a encontrar con esto, y va más allá de la bandera política. Cuando mi papá explicaba que se crió en Los Perales y que los chalets del barrio 12 de Octubre, en Ciudad Evita, eran similares a los que era Las Vegas (Estados Unidos) en aquel entonces... Mirá cuánta la manipulación que se ha hecho del PJ y de las banderas de Perón hasta ahora".

De Paoli insistió acerca de Perón: "Es un tipo que me ha inspirado muchísimo acerca de la igualdad de derechos reales. Esto nunca lo conté. Claro que hubo varios Perón, ahora que está de moda el peronómetro, pero el liderazgo nato, el realmente golpear la puerta y darle a la gente lo que tenía, darle esa ilusión...". Y cerró: "Cuando ves ese estadio cerca de la cancha de River, el Hospital de Clínicas, parece que todo eso quedó paralizado en esa época. Y sin embargo, el tipo fue y lo hizo".