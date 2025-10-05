Argentina le ganó a Italia en el Mundial Sub 20 con un golazo de Dylan Gorosito: amagó a tres y tiró un caño

Argentina vs Italia por el Mundial Sub 20: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

La Selección Argentina Sub 20 venció a Italia con un golazo de Dylan Gorosito y, de esta manera, se clasificó con puntaje ideal a la próxima ronda dle Mundial Sub 20 que se va a jugar en Chile.

El partido, lógicamente, fue en el marco de la tercera fecha del Grupo D del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino. En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el defensor de Boca Dylan Gorosito rompió el cero con un verdadero golazo en el que apiló a media defensa y tiró un caño estupendo.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los nueve puntos, cierra la primera fase con puntaje ideal y se quedó con Grupo D. Ya en octavos de final, la ´Albiceleste´ jugará el próximo miércoles a las 16.30 horas en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago ante Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica.

La Selección argentina llegó a este encuentro con un puntaje perfecto de seis puntos en dos presentaciones, tras haber asegurado su clasificación a los octavos de final con la contundente goleada por 4-1 ante Australia el pasado miércoles. Los dirigidos por Diego Placente habían debutado con el pie derecho al vencer 3-1 a Cuba en la primera jornada, demostrando un gran nivel colectivo y una efectividad ofensiva que los posiciona como uno de los candidatos del torneo.

La gran figura de la Albiceleste en este Mundial Sub 20 es, por ahora, el delantero Alejo Sarco, quien ya anotó tres goles en dos partidos (un doblete ante Cuba y otro tanto frente a Australia) y comparte el liderato de la tabla de goleadores junto con el estadounidense (de origen argentino también) Benjamín Cremaschi. Además, Ian Subiabre también ha sido protagonista con dos goles, mientras que Tomás Pérez y Santino Andino aportaron lo suyo en la última victoria.

La Argentina quiere volver a ser protagonista en un Mundial Sub 20, competencia en la que es la máxima ganadora histórica con seis títulos, pero en la que lleva 18 años sin levantar el trofeo ni meterse en las semifinales. El último campeonato de la categoría lo obtuvo en 2007 en Canadá, y desde entonces la Selección ha buscado sin éxito regresar a la elite del fútbol juvenil mundial. Este torneo representa una nueva oportunidad para que la Albiceleste recupere el protagonismo perdido.

Argentina vs Italia: Ficha técnica