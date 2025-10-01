Mariano Closs sacude a Boca con una dura crítica a Agustín Marchesín: "No es lo suyo"

Por qué Closs criticó a Marchesín

Después de estar alejado de los campos de juego por una lesión muscular, Agustín Marchesín volvió a recuperar la titularidad en Boca Juniors pero no fue lo que esperaba y esto quedó claro en la palabra de Mariano Closs. Uno que se encargó de resaltar una falencia que el arquero debe corregir o evitar determinadas situaciones para no quedar expuesto.

La derrota frente a Defensa y Justicia por 2-1 dejó una serie de comentarios en las redes sociales en los que los hinchas cargaron de gran manera contra el desempeño del arquero. Se pudo apreciar que lo hicieron responsable de la falta que ocasionó el penal y de una toma de decisión incorrecta en lo que fue el segundo tanto. Posteos como "basta de Marchesín" y "no puede atajar más" fueron lo que más repitieron.

Por qué Closs criticó a Marchesín

Esto provocó que Closs haga una importante observación en su programa de ESPN. “La de Central Córdoba, parece que Marchesín no conociera el puesto... A mí me parece que es un arquero que no le gusta salir y en los córners se nota en el área chica“, señaló. Algo que los fanáticos también expresaron en varios posteos publicados en X (ex Twitter).

Por otro lado, el relator le recomendó a Marchesín que considere la idea de no tener contacto con el balón por un largo tiempo, debido a que se trata de una falencia que a esta altura de su carrera es bastante complicado que pueda mejorar. “Me parece que con los pies no es lo suyo. Ni los centros ni los pies es lo suyo. Vos como arquero tenés que intentar hacer algo. No le gusta salir“, agregó.

Este último comentario fue compartido por una figura que sabe muy bien lo que es el arco del "Xeneize" y que dispone de una larga trayectoria en el fútbol argentino. “Tiene cosas a mejorar, se coloca muy adentro del arco en la pelota parada, no sale. El arco de Boca es para quienes pueden salvar al equipo y Agustín no lo está haciendo“, señaló el "Mono" Navarro Montoya en Boca de Selección.

¿Quién ataja en Boca vs. Newell's?

En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura, Boca va a recibir a Newell's en La Bombonera y se encuentra obligado a ganar para recuperar un lugar en la tabla anual que le permita soñar con clasificar a la Copa Libertadores 2026. Una nueva derrota puede llegar a complicarlo y generar un mayor malestar en los hinchas.

Es por ello que la figura de Marchesín se puso en duda, pero desde el "Xeneize" hicieron trascender que se encuentra confirmado como arquero titular de cara al próximo partido. Se llegó a mencionar la posibilidad de que Leandro Brey vuelva a colocarse los guantes. Sin embargo, esta chance rápidamente quedó descartada. La idea de Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda es respetar lo que decidieron antes del inicio del certamen.