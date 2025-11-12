La razón por la que Úbeda va a sacar a Milton Giménez del 11 titular en Boca

Úbeda podría dejar a Giménez fuera de la lista de concentrados frente a Tigre.

La victoria frente a River y posterior clasificación a la Copa Libertadores dieron una sensación de gran tranquilidad en Boca, pero la misma se encuentra sacudida de manera momentánea por una decisión de Claudio Úbeda. Esto es producto de que Milton Giménez podría llegar a ser suplente en el próximo partido para sorpresa de los hinchas. De esta forma, se rompería la dupla ofensiva con Miguel Merentiel.

Los tres puntos que se consiguieron en la Bombonera frente al "Millonario" no solo entregaron un beneficio en el plano internacional, debido a que el Xeneize es otro de los clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura. Una instancia que arrancará dentro de una semana con un duelo que todavía no tiene confirmado a su adversario, ya que en la Zona B no se encuentran definidos todos los equipos que pasarán de ronda.

El delantero corre con chances de no concentrar ante Tigre

Es por ello que Claudio Úbeda comenzó a pensar en la siguiente ronda del campeonato y el plantel de Boca no puede permitirse dar ventajas dentro del campo de juego. Esto generó que Milton Giménez sea guardado de cara al partido con Tigre, debido a que dispone de cuatro tarjetas amarillas y una quinta lo obligará a quedarse afuera del cruce de los octavos. Algo que le sucedió a Lautaro Di Lollo, que no podrá jugar con el "Matador" y será reemplazado por Nicolás Figal.

¿Quién reemplaza a Milton Giménez?

Hasta el momento, es bastante complicado comenzar a pensar en un posible reemplazante de Milton Giménez dentro del once titular de Boca. El mismo jugador puede pedirle al cuerpo técnico que le respeten el lugar, comprometerse a no involucrarse en situaciones en donde quede expuesto a una amarilla y así poder estar presente en los dos partidos que se acercan en el calendario.

Aunque se trata de una decisión bastante arriesgada, debido a que el propio reglamento del Torneo Clausura empuja a Claudio Úbeda a colocar al delantero fuera de la lista de concentrados. Es que el cambio de zona de campeonato a de eliminación presenta un beneficio y es que elimina todas las tarjetas amarillas que los jugadores dispongan. Lo más prudente sería reservarlo y que luego sume minutos sin riesgo algo de ser sancionado.

Por otro lado, los comentarios que se desprenden desde Boca Predio señalan que se podría considerar la idea de que Edinson Cavani pueda dejar atrás los días de entrenamientos diferenciados y se una a las tareas generales del plantel. El uruguayo se encuentra recuperado de una lesión muscular, pero para evitar sorpresas se decidió que haga un extenso cronograma enfocado en su físico. Lo mismo sucedió con Ander Herrera que lo llevaron muy de a poco para que no haya más lesiones.