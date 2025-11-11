El Colo Barco impactó de lleno al mundo Boca: "Le dije a Paredes"

Valentín "Colo" Barco sorprendió al mundo Boca Juniors con una declaración acerca de su posible regreso a la institución. El defensor de la Selección Argentina que integra la lista de convocados de Lionel Scaloni para el cruce amistoso contra Angola de este viernes 14 de noviembre, en Luanda, rompió el silencio y no sólo dejó un mensaje sobre su vuelta en un futuro. A su vez, el lateral que brilla como volante interno en Racing de Estrasburgo de Francia le habló directamente a Leandro Paredes y recordó a Miguel Ángel Russo.

Es que fue justamente el DT fallecido el pasado 9 de octubre quien le dio la oportunidad de debutar en la Primera del "Xeneize", donde el joven disputó más de 30 partidos desde su presentación. Luego comenzó a ganar terreno y se convirtió en una pieza fundamental para Jorge Almirón en 2023, siendo uno de los más destacados. Ahora, tras su paso por Europa vistiendo las camisetas de Brighton de Inglaterra, Sevilla de España y el conjunto galo, Barco no pierde las esperanzas de volver al barrio de La Boca.

El Colo Barco le dejó un mensaje a Paredes y reveló sus ganas de volver a Boca: "Le dije que me guarde la 5"

En respuesta al periodista Diego Monroig en SportsCenter, el "Colo" respondió sobre su posible regreso al elenco "Azul y Oro": "Todavía no, pero en un futuro me encantaría porque estuve desde muy chico ahí y me queda un sentido de pertenencia, unas ganas de poder demostrar y ganar cosas con el club que quizás no tuve el tiempo, estuve muy poco en Primera pero creo que en el futuro se puede dar". Horas más tarde, el futbolista que sumó trofeos jugando para la Reserva en el diálogo con TyC Sports sostuvo que "fueron diez años increíbles en el club, me quedó la espina de lograr cosas en el club y me gustaría volver en un futuro".

Con respecto a sus dichos sobre Paredes, el defensor de la "Albiceleste" destacó que "es un jugador de elite y estoy muy contento que volvió para ayudar. Es un referente, capitán y ya sabemos todo lo que puede dar jugando". A su vez, se mostró contento por el triunfo de Boca por 2 a 0 ante River en el Superclásico en La Bombonera y le pidió que le guardara la camiseta 5 al volante campeón de todo con la Selección Argentina: "Estoy muy contento también por el Chango -Zeballos-, sé todo lo que luchó cuando estábamos juntos ahí, me puso muy feliz por él porque se veía desde chico el potencial que tenía. Es tremendo, muy desequilibrante, le pega con las dos, es rápido y lo está pudiendo explotar".

Valentín "Colo" Barco habló de su posible regreso a Boca

El recuerdo del Colo Barco a Russo

En la entrevista con ESPN, el defensor del combinado nacional y Racing de Estrasburgo no dudó en recordar lo que vivió en Boca cuando el DT era "Miguelo", además de lo que lo golpeó su muerte. "A todos los bosteros y al mundo del fútbol nos golpeó. Él fue el que me hizo debutar en Primera allá hace mucho tiempo y muy buena gente. Nos golpeó fuerte a todos pero está desde ahí arriba alentando y sé que es uno más", aseguró el "Colo" en su charla con Monroig.

