Las 3 bajas de última hora de la Selección Argentina vs. Angola por un insólito motivo

Las tres bajas de la Selección Argentina a último momento por un insólito motivo.

La Selección Argentina tiene tres bajas de última hora por un insólito motivo, de cara al amistoso internacional frente a la débil Angola como visitante en su capital Luanda. De acuerdo con la información oficial de la "Albiceleste", no podrán viajar a dicho país de África los futbolistas Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina. El partido se jugará el viernes 14 de noviembre del 2025, desde las 13 horas de Argentina.

A través de un breve comunicado, el cuadro nacional confirmó que "los tres futbolistas de Atlético de Madrid se quedan al margen, dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola". De esta manera, sufre el entrenador Lionel Scaloni, quien ya había perdido anteriormente a Enzo Fernández por su lesión. Ahora, habrá que ver si el técnico llamará a algunos para reemplazarlos o no.

La lista completa de la Selección Argentina vs. Angola

Arqueros : Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace).

: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace). Defensores : Juan Foyth (Villarreal), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Nicolás Otamendi (Benfica) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

: Juan Foyth (Villarreal), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Nicolás Otamendi (Benfica) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo). Mediocampistas : Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como) y Leandro Paredes (Boca).

: Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como) y Leandro Paredes (Boca). Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Gianluca Prestianni (Benfica).

Julián Álvarez, Simeone y Molina, afuera de la Selección Argentina vs. Angola.

¿Cómo ver a la Selección Argentina vs. Angola? Hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni visitará al país africano en su capital Luanda el viernes 14 de noviembre desde las 13 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y TyC Sports. En tanto, el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El mensaje de Lionel Messi de cara al Mundial 2026

"Quiero", fue la palabra que utilizó el astro en el video subido en las redes de Adidas, la marca que viste a la Selección Argentina promocionando la camiseta cuando Claudio "Chiqui" Tapia le cantó "quiero vale cuatro". El mencionado posteo también subido en las cuentas de la "Albiceleste" muestra a varios futbolistas del equipo, al famoso utilero "Marito" Di Stéfano, al DT y al presidente de la AFA con el truco de por medio además de varios guiños a nuestro país como por ejemplo el mencionado juego, el asado, el metegol, la "estrella culona" del Conicet y la canción Tengo de Sandro.

Por supuesto, con el mismo hicieron referencia a la chance latente de ganar por cuarta vez el trofeo más importante después de las consagraciones en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Luego de ganarlo hace ya 3 años en aquella final inolvidable contra Francia en Lusail, ahora los comandados por Lionel Scaloni -que jugarán antes la Finalissima contra España- irán por una nueva estrella con toda la ilusión y -hasta ahora- con Messi en el plantel.