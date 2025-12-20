Navidad en CABA: realizan un desfile navideño y el Cascanueces con la Orquesta del Teatro Colón gratis

Faltan solo días para la Navidad y en la Ciudad de Buenos Aires habrá diferentes actividades para disfrutar en familia durante la previa. Este fin de semana se realizará el icónico desfile de Navidad por Avenida Libertador y habrá un concierto del Cascanueces interpretado por la Orquesta Académica del Teatro Colón completamente gratis.

Además de la posibilidad de visitar el Parque de Navidad en la Plaza Sicilia de Palermo - donde hay actividades para los más chicos, un jardín lumínico y un mercado navideño y gastronómico- la ciudad porteña brindará actividades especiales para adelantarse de la Navidad y celebrar con toda la familia.

Los dos eventos navideños para disfrutar este fin de semana en CABA

Desfile Navideño

Este sábado 20 de diciembre, desde las 19 hs, se realizará el "Desfile Mágico de Alparamis" alrededor del Paseo de Navidad, en la Avenida Libertador y Sarmiento. El evento navideño contará con cuatro carrozas temáticas con 120 artistas itinerantes, música, escenas navideñas y hasta Papá Noel.

Este 20 de diciembre se realizará el "Desfile Mágico de Alparamis" alrededor del Paseo de Navidad

Se trata de un plan ideal para visitar con los más chicos, ya que se puede disfrutar del desfile cuando baja el sol y luego caminar por la zona. En caso de que llueva, como vaticina por ahora el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se pasará el desfile para el domingo 21.

Cascanueces por la Orquesta del Teatro Colón

Las celebraciones previas a la Navidad continuarán el domingo 21 de diciembre a las 19 con la Orquesta a Académica del Teatro Colón presentando la Suite de El Cascanueces al aire libre. Se trata de la icónica pieza navideña, ideal para disfrutar antes del 25 de diciembre en familia. Se realizará dentro del Paseo Navideño.

Otras actividades navideñas para la familia en la ciudad de Buenos Aires

La ciudad celebra la Navidad con música en vivo, activaciones navideñas y actividades para toda la familia en diferentes puntos. Algunas de ellas incluso estarán este viernes por la noche.

Shows en el Paseo Navideño

Camerata Bariloche – Viernes a las 21.30.

Coro Polifónico Evangélico – Viernes a las 19.

Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki – Sábado y domingo a las 21.

La Orquesta a Académica del Teatro Colón presentará la Suite de El Cascanueces al aire libre

Navidad en las plazas

Plaza Arenales (Nueva York y Bahía Blanca, Villa Devoto) – Domingo, de 16 a 22.

Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre) – Domingo, de 16 a 22.

Navidad en los mercados