Milei apuntó contra el Mercosur y pidió una "reforma institucional integral"

Javier Milei y el canciller, Pablo Quirno en Foz de Iguazú.

El presidente Javier Milei pidió realizar una "reforma integral" del Mercosur con el objetivo de reducir el costo económico y la burocracia que atraviesan al bloque de países sudamericanos. En esa línea, celebró el triunfo electoral de José Antonio Kast en Chile y pidió que el resto de los mandatarios se sumen a "la nueva Sudamérica que llega desde el futuro" en manos de la derecha.

En el inicio de su discurso, el máximo mandatario argentino agradeció a la República Federativa de Brasil por recibirlos y dio la bienvenida al gobierno de Bolivia que participa por primera vez en esta instancia. A su vez, luego de alzar la figura de Kast, agregó: "La nueva Sudamérica llega desde el futuro, está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen".

"El Mercosur nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedad: ninguno de esos objetivos centrales se cumplió. No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo", lanzó Milei en forma de crítica. Y añadió: "Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma. La realidad no se discute, se mide".

"El comercio intrazonal en proporción con el comercio total se encuentra muy por debajo de sus niveles históricos; esto ocurre a pesar de que los aranceles eternos del Mercosur están entre los más altos del mundo. Un arancel así no protege el empleo, lo destruye", apuntó el libertario en medio de las discusiones por la reforma laboral que busca mayor informalidad en los puestos de trabajo de la Argentina.

En este marco, sostuvo que durante la Presidencia pro tempore de la Argentina "impulsamos y logramos una ampliación de las excepciones al arancel externo común para que nuestras empresas puedan acceder a bienes más competitivos y los consumidores paguen precios más razonables". Milei pidió también una reforma institucional "integral" en el Mercosur, que "reduzca el costo económico, la integración debe estar al servicio del comercio y no al servicio de la burocracia".

Javier Milei junto a sus pares del Mercosur.

"También debemos potenciar lo que sí tiene futuro. Nuestros países contienen un conjunto de activos estratégicos extraordinarios: energía, minerales críticos y alimentos. Siempre han estado ahí y, al menos en el caso argentino, no hemos sido capaces de convertirlos en riqueza. Necesitamos dejar de poner obstáculos internos y permitir que el potencial se despliegue de una vez. La coordinación energética, la acumulación de cadenas de valor y la reducción de barreras reales son las herramientas que pueden transformar la geografía económica de nuestros países", sumó el Presidente de la Nación.

En otro tramo de su intervención en la Cumbre del Mercosur, el jefe de Estado le pidió a los socios de la Argentina en ese bloque mayor “flexibilidad” para adaptarse a "un entorno internacional que evoluciona mucho más rápido que nuestra capacidad de respuesta colectiva”, planteó Milei. "La experiencia demuestra que cuando el Mercosur intenta avanzar de manera monolítica, los procesos se dilatan y las oportunidades se pierden”, sentenció Milei, quien puso de ejemplo la “lentitud” con la que se encaró el proceso de integración con la Unión Europea.

Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El Presidente sostuvo que los países de la región "no tienen diez años más" para "desperdiciar" en discusiones administrativas y advirtió que el tiempo que insumieron esos acuerdos no está a la altura de los desafíos por venir ni de las necesidades económicas de las naciones involucradas. "La oportunidad económica es siempre breve y no puede subordinarse a la eternidad de la burocracia y la política", consideró.

Milei se refirió también al gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como una dictadura “atroz e inhumana” y advirtió que su permanencia proyecta una amenaza y una “vergüenza” para toda la región. En ese sentido, sostuvo que ese escenario no puede seguir existiendo en el continente porque, de lo contrario, terminará afectando a todos los países. Además, expresó el respaldo de la Argentina a la “presión” ejercida por los Estados Unidos y por el presidente Donald Trump para lograr la liberación del pueblo venezolano.

Con relación a Venezuela, el Presidente afirmó que el Gobierno argentino continuará exigiendo en todos los foros internacionales la libertad del ciudadano argentino Nahuel Gallo, a quien consideró detenido de manera ilegal.

Milei pidió apoyo a la soberanía argentina sobre las Malvinas

En la cumbre de Foz de Iguazú, Milei volvió a pedir ante los jefes de Estado del Mercosur un respaldo “permanente y sólido” a los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, al denunciar la "ocupación ilegal" del Reino Unido que se mantiene desde 1833.

Desde que asumió, el gobierno de Milei mantuvo el reclamo por la soberanía de Malvinas como una política de Estado y lo planteó en distintos ámbitos oficiales y foros internacionales. Sin embargo, la manera en que el Presidente expuso esa posición también abrió debates y despertó cuestionamientos, especialmente por algunas definiciones que se apartaron del tono tradicional con el que la Argentina suele encarar esa demanda frente al Reino Unido.

En su último discurso por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Presidente había planteado que Argentina debe convertirse en una potencia económica y social para que los habitantes de las islas “prefieran ser argentinos”, frase que muchos interpretaron como una aproximación al principio británico de autodeterminación, algo que no forma parte de la postura diplomática histórica argentina sobre el conflicto.