Javier Milei asistirá este sábado a la cumbre del Mercosur que se realizará en el Belmond Hotel das Cataratas, en Foz de Iguazú, pese a que se postergó la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque de países sudamericanos. El Presidente argentino se reunirá con Luiz Inacio "Lula" da Silva, con quien está enfrentado ideológicamente, y luego de la polémica que generó el posteo de Milei en redes sociales en el que celebró el triunfo del recientemente electo mandamás chileno, José Antonio Kast, con una imagen que ponía al norte del continente como una villa miseria.
Milei viaja este sábado a Brasil a la Cumbre del Mercosur
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
El Presidente finalmente participará de la cumbre del Mercosur que se realiza este fin de semana en Brasil, mientras el acuerdo con la Unión Europea continúa en stand by.
Hace 1 hora
Milei se reunirá con Lula en la cumbre del Mercosur este sábado
Javier Milei asistirá este sábado a la cumbre del Mercosur que se realizará en Foz de Iguazú, donde se encontrará con Lula da Silva. Pese a que la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea volvió a posponerse, los presidentes del bloque sudamericano se reunirán para hacer el traspaso oficial de la presidencia pro tempore del Mercosur a Santiago Peña, mandamás paraguayo.
El Presidente argentino había considerado no viajar a Brasil, pero finalmente participará este sábado del encuentro con sus pares sudamericanos de Paraguay, Uruguay y el debutante de Bolivia. Según adelantó Pablo Quirno, canciller argentino, Milei aprovechará la cumbre para insistir en su visión del libre mercado, la necesidad de flexibilizar el Mercosur y permitir mayores acuerdos bilaterales
Hace 1 hora
El tándem Milei-Caputo vuelve a la carga con el desguace del INTA
El Consejo Directivo del INTA buscará aprobar la semana que viene un nuevo plan de ajuste en el organismo con retiros (in)voluntarios, cierre de agencias rurales y experimentales y el remate de miles de hectáreas de campo.
La administración de Javier Milei vuelve a la carga con un programa de desguace del INTA que podría ser aprobado por su Consejo Directivo la semana que viene. En el acta constitutiva de la reunión de directorio llevada adelante este jueves, las autoridades nacionales sostuvieron que “durante los últimos años, el organismo fue desvirtuado de su propósito original, con altos niveles de ineficiencia, mala administración de los recursos públicos, siendo utilizado como herramienta de militancia política, y con un enfoque muy alejado de las necesidades reales del sector agroindustrial”
Hace 1 hora
Nueva encuesta: el dato que preocupa a Milei y enciende alarmas en la Rosada
Un sondeo muestra que cuatro de cada diez argentinos responsabilizan al Gobierno de por la crisis económica, en un contexto de ajuste y caída del poder adquisitivo.
El 62,8% advierte que “no le alcanzan” el sueldo.
A dos años de gestión y en medio del debate por la reforma laboral, una encuesta de opinión empezó a encender las alarmas en el gobierno de Javier Milei. Según el último relevamiento de la consultora Pulso Research, cuatro de cada diez argentinos responsabiliza al actual Gobierno por la situación económica del país, dato que en la Casa Rosada ven como una señal de desgaste en el marco de un escenario de ajuste.
Hace 2 horas
Las tarifas de gas y luz en el AMBA aumentaron hasta un 700% con Milei
En los dos años del gobierno libertario las tarifas de gas natural y electricidad aumentaron 709% y 339%, respectivamente. También subió un 937% el transporte y un 386% el agua en el AMBA.
AMBA: las tarifas de gas y electricidad aumentaron hasta un 700% en los dos años de Milei
Las tarifas de energía eléctrica y gas natural en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvieron una fuerte suba durante los dos años que lleva Javier Milei al frente del gobierno nacional. El Poder Ejecutivo implementó una política de quita de los subsidios paulatina para que los hogares abonen un porcentaje cada vez mayor del precio real del gas y la electricidad en las facturas. La quita de subsidios seguirá durante 2026.
Hace 2 horas
Milei recortó en u$s38.000 millones el gasto enfocado en jubilaciones y programas sociales
De acuerdo con un informe de la IARAF, el gasto público primario terminaría este año con una reducción anual equivalente a $ 50 billones respecto de 2023.
Entre 2023 y 2025 el Estado nacional habría reducido (falan dos semanas para terminar el ejercicio) su gasto en términos reales un 27%, lo que equivale a unos 50 billones de pesos constantes de noviembre de 2025 (equivalente a 38.000 millones de dólares a valores actuales). El ajuste permitió una fuerte caída del gasto consolidado —que incluye Nación, provincias y municipios—, acercando el peso del gasto sobre el PBI a niveles de 2008. La motosierra se apoyó principalmente en la reducción de transferencias, subsidios, salarios públicos, jubilaciones, programas sociales e inversión estatal.