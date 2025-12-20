Milei viaja este sábado a Brasil a la Cumbre del Mercosur

Javier Milei asistirá este sábado a la cumbre del Mercosur que se realizará en Foz de Iguazú, donde se encontrará con Lula da Silva. Pese a que la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea volvió a posponerse, los presidentes del bloque sudamericano se reunirán para hacer el traspaso oficial de la presidencia pro tempore del Mercosur a Santiago Peña, mandamás paraguayo.

El Presidente argentino había considerado no viajar a Brasil, pero finalmente participará este sábado del encuentro con sus pares sudamericanos de Paraguay, Uruguay y el debutante de Bolivia. Según adelantó Pablo Quirno, canciller argentino, Milei aprovechará la cumbre para insistir en su visión del libre mercado, la necesidad de flexibilizar el Mercosur y permitir mayores acuerdos bilaterales