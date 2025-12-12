Las jubilaciones aumentarán 2,5% en enero: la mínima será menor a $350 mil

Tras la difusión del índice de inflación de noviembre, quedó definido el aumento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará a jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de enero de 2026. Conforme a la fórmula de movilidad vigente, ajustada por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes registrarán una suba del 2,5%, acorde al movimiento del costo de vida.

Este nuevo ajuste se suma a los incrementos del 1,9% otorgado en octubre, del 2,1% en noviembre y del 2,3% de diciembre, bajo el esquema de actualización mensual establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó al mecanismo trimestral anterior. Respecto al mes previo, el incremento es de $8.423,74, casi equivalente a un kilo de carne picada común, según las estimaciones del Indec.

Con la actualización, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $349.303,33. Si el Gobierno confirma además el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascendería a $419.303,33.

El aumento del 2,47% también impactará sobre las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las distintas asignaciones administradas por la ANSES. La PUAM quedará en $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se actualizarán a $244.523,04. Con el bono, estos montos podrían elevarse a $349.443,60 y $314.523,04, respectivamente. En tanto, las madres de siete hijos que acceden a la pensión correspondiente percibirán el mismo monto que la jubilación mínima.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementará a $125.529,58, y para los casos de AUH con discapacidad el valor será de $408.697,46. La Asignación por Embarazo, por su parte, subirá a $118.454,32, de los cuales el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se libera una vez presentada la libreta anual.

Cuáles son los montos previstos para enero 2026

Jubilación mínima: $ 349.303,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 279.443,60

Pensiones no Contributivas por Invalidez y Vejez: $ 244.523,04

Pensión Madre de 7 Hijos: $ 349.303,33

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 125.529,58

AUH por Discapacidad: $ 408.697,46

El costo de vida de una pareja adulta mayor es equivalente a seis jubilaciones mínimas

De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, organismo a cargo de María Rosa Muiños, durante octubre la canasta para un hogar con dos personas en edad jubilatoria que debía pagar el alquiler se ubicó en los $ 1.932.067, mucho más que la mínima jubilatoria.

En el desagregado de la canasta, una pareja de jubilados necesitó reunir durante octubre $ 480.445 para la compra de alimentos, sumado al pago de los servicios de luz, gas y expensas ($ 398.889), salud ($ 144.134), bienes personales ($ 198.891).