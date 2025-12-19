River quiere romper el mercado de pases: busca a Anibal Moreno por pedido de Gallardo

River va con todo en el mercado de pases e inició gestiones por un refuerzo que Marcelo Gallardo quiere para la mitad de la cancha.

River Plate quiere terminar el año con buenas noticias después de una floja temporada y acelera en el mercado de pases. Por pedido de Marcelo Gallardo, la dirigencia inició gestiones por Anibal Moreno, el jugador de Palmeiras de Brasil que podría convertirse en uno de los primeros refuerzos del 2026 para el "Millonario".

De acuerdo a la información que brindó Germán García Grova, periodista cercano a representantes, River abrió negociaciones por Moreno y tiene intenciones de quedarse con el 50% de la ficha del mediocampista, que viene siendo observado desde hace varios mercados por el club de Núñez. Sin embargo, las charlas no serán complejas, ya que el Palmeiras solo dejará que se marche a través de una venta.

Un viejo anhelo de Gallardo que vuelve a escena

El nombre de Moreno no es nuevo en los planes de Gallardo. El volante central argentino, que arribó al "Verado" en 2023 a cambio de 8 millones de dólares, siempre estuvo en el radar del entrenador y durante 2025 terminó de consolidarse como una opción tras el mal año del "Millo". En Brasil, el jugador de 26 años fue subcampeón tanto de la Copa Libertadores como del Brasileirao.

Su llamativa ausencia en la final ante Flamengo reavivó versiones sobre una posible salida del conjunto de San Pablo, pese a que el volante tiene contrato vigente hasta 2029. Ese escenario volvió a activar el interés de River Plate, que ya había realizado sondeos en mercados anteriores.

La postura de Palmeiras y una cifra que asusta

Desde Brasil aseguran que River no fue el único club que preguntó condiciones por el oriundo de San Fernando del Valle de Catamarca. Palmeiras, consciente del valor de su mediocampista, había fijado su cotización en 15 millones de dólares en el último mercado de pases, una cifra que duplicó la inversión realizada en 2023.

Si bien el contexto actual podría generar una leve flexibilización, la postura del club paulista es clara: solo negociará una venta y sin alejarse demasiado del monto pretendido. Para River, se trata de una operación de alto riesgo financiero.

En Núñez establecieron un techo de 20 millones de dólares para incorporar refuerzos en este mercado de pases. Avanzar por Moreno implicaría utilizar prácticamente todo ese presupuesto en una sola operación, algo que la dirigencia evalúa con extrema cautela.

La idea inicial de River Plate es sumar futbolistas a préstamo con opción de compra, una modalidad que solo estaría dispuesto a romper por un nombre puntual: Santiago Ascacibar. En ese contexto, la llegada del ex Racing parecía descartada, aunque el mercado suele ofrecer giros inesperados.

El contexto del mercado y las alternativas que maneja Gallardo

Mientras se define la negociación por Moreno, River ya aseguró la llegada de Fausto Vera como volante central y mantiene expectativas por Santiago Ascacibar. Sin embargo, con esa operación momentáneamente frenada y la posibilidad de que el jugador de Palmeiras salga del club, Gallardo pidió no descartar ningún escenario.

El DT busca jerarquía, experiencia y despliegue para reforzar el mediocampo, una zona clave en su esquema. En ese plan, Moreno encaja a la perfección por dinámica, lectura táctica y capacidad de recuperación.