Osaka corta lazos con la agencia de representación que cofundó hace tres años

FOTO ARCHIVO: La japonesa Naomi Osaka reacciona durante su partido de octavos de final contra la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich en el Abierto de China

‍Naomi Osaka, cuatro veces campeona de torneos del Grand ‍Slam, anunció ⁠que abandona Evolve, la agencia deportiva que ayudó a crear en 2022.

Osaka se separó de IMG para lanzar su propia agencia deportiva con su agente Stuart Duguid hace tres años. La ‌agencia no tardó en ⁠causar sensación, atrayendo ⁠a clientes como Nick Kyrgios y la número uno del mundo ‍Aryna Sabalenka.

"Hola a todos, escribo esto para decir ⁠que a partir ‌del nuevo año me separaré de Evolve", escribió Osaka en Instagram. "Ha sido un gran periodo y estoy muy agradecida ‌por ‌todos los recuerdos compartidos".

La jugadora de 28 años ha ganado el Abierto de Australia y el Abierto ​de Estados Unidos en dos ocasiones cada uno.

Osaka regresó al circuito en 2024 tras una pausa por maternidad, pero no fue hasta este año cuando recuperó ‍su forma, ganando su primer título como madre en mayo.

Después alcanzó la final del Abierto de Canadá, mientras que también llegó ​a semifinales en el Abierto de Estados Unidos, torneo que ganó ​en 2018 y 2020, para terminar el año en el ⁠puesto 16 del mundo.

Con información de Reuters