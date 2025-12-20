El Kanka abre el juego con La Apuesta y adelanta el pulso de La Calma.

Desde Málaga, donde creció musicalmente entre la canción de autor, el mestizaje y una curiosidad voraz por los ritmos de acá y de allá, Juan Gómez Canca, más conocido como El Kanka, viene construyendo una carrera singular dentro de la música española. Lejos del golpe efectista, su obra se apoya en la palabra justa, en melodías que parecen sencillas pero esconden un trabajo fino, y en una mirada profundamente humana sobre lo cotidiano.

Con La Apuesta, uno de los adelantos de La Calma, su próximo álbum, previsto para febrero de 2026, vuelve a correrse del lugar común. No canta el flechazo ni el drama final, sino ese territorio menos explorado del amor, el de quedarse, construir y elegir todos los días.

“Hablar de una parte del camino de la que no se suele hablar en las canciones”, dice. “La parte de construir algo con alguien, con todos los desencuentros y encuentros cotidianos. Apostar por una persona, elegirla y que te elija”.

La canción tiene un pulso cálido, casi de rumbita brasileña, que acompaña esa idea de amor en movimiento, imperfecto pero vivo. No hay épica grandilocuente, hay vida real. Y ahí está, quizás, una de las marcas más reconocibles de El Kanka.

Esa cercanía también se filtra en su vínculo con América Latina, una relación que no es nueva y que vuelve a aparecer en este adelanto. Ritmos, climas y una sensibilidad que dialoga especialmente con Sudamérica.

“Para empezar hay multitud de folclores y canciones hermosísimas, eso ya debería bastar”, explica. “Pero además, al estar cantadas en el mismo idioma, hay una cercanía y un entendimiento más fuertes”.

Cuándo saldrá el nuevo disco de El Kanka

La Calma será su séptimo disco y, según adelanta, uno de los más personales. No tanto por una línea conceptual cerrada, sino por el estado emocional desde el que fue escrito. “Son canciones compuestas en distintos momentos, la mayoría en los últimos dos años, pero hay alguna incluso más antigua. Creo que es un disco diferente sin perder la esencia, más cercano a mi rollo que otros discos, aunque cada canción es un mundo”.

Mientras tanto, el futuro inmediato también se mide en escenarios. El tour ya tiene marcado un hito con un cierre de gira en el Movistar Arena de Madrid, el recinto más grande que encabezará en su carrera. “En realidad ya canté ahí en dos ocasiones, pero supongo que esta vez será más bestia”, dice entre risas. “Hasta ahora siempre ha ido todo a más, así que nada: ”.

Y del otro lado del océano, la pregunta es inevitable. Buenos Aires, ciudad que lo adoptó con cariño en visitas anteriores, sigue esperando. “Espero que muy prontito. No sé si el año que viene, pero seguro no pasaremos del 2027”.