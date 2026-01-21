Enfocado 100% en la gestión desde el ministerio del Interior, Santilli no abandona sus pretensiones de gobernación

Diego Santilli se convirtió en una de las piezas fundamentales del tablero libertario para alcanzar la sanción de la reforma laboral. Con una agenda cargada y un perfil federal, el ministro del Interior se mueve con la billetera habilitada por Luis Caputo para negociar votos directamente con los gobernadores.

Aunque su enfoque actual está cien por ciento volcado a la gestión nacional, Santilli no abandona su ambición de suceder a Axel Kicillof en 2027. Sin embargo, evita apurar los tiempos: sabe que falta mucho y que su capital político hoy depende del éxito de las reformas del Gobierno.

Pese a ello, un reciente sondeo de D'Alessio Beresztein —publicado por Clarín— muestra que, en un escenario de altísima negatividad general (en torno a los 50 puntos), el "Colorado" se mantiene en el podio de imagen positiva con 41 puntos, apenas por debajo de Javier Milei (42) y Patricia Bullrich (44).

Estos números coinciden con los datos que circulan en las oficinas santillistas. Su imagen positiva mostró un crecimiento fuerte hace tres meses, tras los comicios de octubre, donde Santilli se puso al hombro una campaña compleja. En aquel entonces, debió lidiar con el lastre de la figura de José Luis Espert, vinculado a Federico Machado —el empresario detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico y estafa—.

A pesar de que su cara no figuraba en la boleta, Santilli logró remontar el resultado de las locales del 7 de septiembre, posicionando a La Libertad Avanza por encima del peronismo. Fue una misión donde la estructura del PRO fue mucho más activa que en la campaña provincial liderada por los libertarios puros.

Su imagen terminó de consolidarse con su llegada al Ministerio del Interior. El desembarco en el Gabinete violeta afianzó su aceptación entre los votantes de Juntos por el Cambio y le otorgó una nueva carta de ciudadanía entre los seguidores de Milei.

Sin embargo, nada garantiza que el "colorado" no vaya a tener competencia en la provincia. Sebastián Pareja, presidente de LLA en el distrito, camina el territorio de forma natural y permanente. Lo hace desde su rol partidario. Por el momento, no se confirmó que quiera disputar la gobernación, sino que su construcción política está basada en la intención de que La Libertad Avanza pueda comandar Buenos Aires a partir de diciembre del 2027.

El ministro del Interior continuará con su agenda esta semana, camino al 11 de febrero, cuando se discutirá la reforma laboral. Se espera que este miércoles se reúna con Rolando Figueroa en Neuquén y el jueves con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Luego, será el turno del pampeano Sergio Ziliotto en Casa Rosada.

A comienzos de la semana que viene, el Senado terminará el período de recepción de sugerencias de cambios a la reforma laboral Patricia Bullrich se reunirá con los senadores más cercanos para intentar arribar a un acuerdo y comenzar el mes de febrero con el camino allanado. En el gobierno confían en que la reforma laboral saldrá aprobada, con cambios y alguna compensación a los gobernadores.