El bloque de UP se reunió con el CELS y Aministía por el rechazo al DNU de la SIDE

Aunque el temario de extraordinarias enviado por el Ejecutivo plantee otra agenda, el bloque de diputados de Unión por la Patria apunta a que la vuelta a la actividad del Congreso esté centrada en el rechazo al DNU 941/2025 que modificó la Ley de Inteligencia Nacional y le otorgó mayores atribuciones a la SIDE. Con ese propósito, encabezados por el jefe de la bancada Germán Martínez, recibieron a representantes del CELS, Aministía Internacional, Fundación Vía Libre, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) y la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi). Se trata de organizaciones civiles que ya llevaron el reclamo a la Justicia y ante organismos internacionales. La intención del bloque es que el rechazo al decreto sea tratado en Diputados el mismo miércoles 11 que el oficialismo busca debatir la reforma laboral en el Senado.

"Siempre de este gobierno hay que pensar mal", advirtió Martínez luego del encuentro. Los diputados de UP también recibieron a integrantes de colectivos de familias con hijos e hijas con cardiopatías congénitas, víctimas del desmantelamiento del programa nacional que atiende esa problemática. "Tuvimos sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre y el 2 de enero publican el famoso DNU de la SIDE invocando una situación de necesidad y urgencia cuando habíamos estado 20 días sesionando. Y la Justicia, sobre algo que hay necesidad y urgencia, dice 'no, yo no lo voy a tratar porque estoy en feria'", describió el jefe de la principal bancada opositora lo sucedido sobre este decreto