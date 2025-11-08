Julián Álvarez encendió las alarmas en el Atlético de Madrid y respondió al interés del Barcelona: "Veremos":

Julián Álvarez encendió las alarmas sobre su futuro en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez rompió el silencio y habló de su futuro en el Atlético de Madrid en medio del interés del Barcelona en contar con él. Si bien no está confirmado que dejará el "Colchonero" que dirige Diego "Cholo" Simeone, sí se especula con esta posibilidad desde hace tiempo y en el elenco Culé no pierden las esperanzas. Ahora, el delantero campeón de todo con la Selección Argentina opinó al respecto y no se guardó nada.

A lo largo de una entrevista con el medio L'Equipe de Francia, la "Araña" de Córdoba contó sobre la posibilidad que tuvo de sumarse al París Saint Germain mientras jugaba en el Manchester City de Inglaterra, lo cual comparó con esta situación. A su vez, el futbolista surgido de River Plate también opinó sobre el trabajo del DT argentino al frente del plantel y en lo que coinciden a nivel futbolístico. Por supuesto, sus dichos sobre esta cuestión como también la anécdota que reveló no tardaron en trascender.

"En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Por el momento estoy centrado en el Atlético. Veremos qué pasa al final de la temporada", aseguró Álvarez en la nota y no confirmó su continuidad, pero tampoco que pasará al "Blaugrana" a mediados del 2026. A su vez, recordó lo que vivió cuando estuvo en la mira del PSG: "Se habló mucho de París, hubo conversaciones entre la directiva del club y mi representante, mostraron interés pero no se concretó". Por otro lado, también contó que está atento a lo que se dice en las redes pero se centra en el "Colchonero".

Por último, la "Araña" que tiene una cláusula de revisión de 500 millones de euros habló del "Cholo" Simeone y su trabajo como entrenador del Atlético de Madrid. "Compartimos la misma visión del fútbol, la pasión, el trabajo, la dedicación y esas ganas de luchar contra dos clubes inmensos (Real Madrid y Barcelona), de nunca rendirse y siempre creer", esbozó el exhombre de River que también destacó que le da "mucha confianza y concede total libertad" formando una relación muy positiva entre ambos.

La anécdota de Julián Álvarez con su padre

El campeón de todo con la Selección Argentina recordó el diálogo que tuvo con un compañero del elenco nacional donde le comentó que era el único jugador del equipo que no tenía tatuajes. En base a eso, el delantero contó: "No lo hago para ser diferente. De chico mi papá nos decía: 'nada de tatuajes, cigarrillos ni alcohol'. De adulto cada uno toma sus decisiones, pero siento la necesidad de no tenerlos. Soy bastante tranquilo, disfruto pasando tiempo con mis seres queridos y ahí es donde soy feliz".

Hasta cuándo tiene contrato Julián Álvarez con Atlético de Madrid

El delantero cordobés tiene vínculo con el "Colchonero" hasta el 30 de junio de 2030. Actualmente cobra una cifra cercana a los 9 millones de dólares anuales.

