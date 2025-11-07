La confirmación más esperada de Lionel Messi de cara al Mundial 2026: "Quiero"

La confirmación más esperada de Messi para el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a ser noticia este viernes 7 de noviembre con una declaración de cara al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El astro rosarino dejó un mensaje con el que confirmaría su presencia en la Copa del Mundo del año que viene aunque no lo dijo expresamente. Se trata de un video publicado en las redes de la Selección Argentina en conjunto con Adidas en el que el hombre del Inter Miami es el principal protagonista.

Por supuesto, si esto finalmente sucede, el campeón de todo con la "Albiceleste" no sólo tendría la oportunidad de defender el título conseguido en Qatar 2022 de la mano de Lionel Scaloni, sino también rompería otro récord. Actualmente es el futbolista con más partidos disputados en copas del mundo y puede jugar por sexta vez el torneo -al igual que Cristiano Ronaldo-, lo que nadie alcanzó hasta el momento. Con todas las expectativas puestas en su presencia, el diez que recientemente renovó hasta 2028 con su equipo de la MLS lanzó un guiño al respecto.

El mensaje de Messi de cara al Mundial 2026

"Quiero", fue la palabra que utilizó el astro en el video subido en las redes de la marca que viste a la Selección Argentina promocionando la camiseta cuando Claudio "Chiqui" Tapia le cantó "quiero vale cuatro". El mencionado posteo también subido en las cuentas de la "Albiceleste" muestra a varios futbolistas del equipo, al famoso utilero "Marito" Di Stéfano, al DT y al presidente de la AFA con el truco de por medio además de varios guiños a nuestro país como por ejemplo el mencionado juego, el asado, el metegol, la "estrella culona" del Conicet y la canción Tengo de Sandro.

Por supuesto, con el mismo hicieron referencia a la chance latente de ganar por cuarta vez el trofeo más importante después de las consagraciones en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Luego de ganarlo hace ya 3 años en aquella final inolvidable contra Francia en Lusail, ahora los comandados por Lionel Scaloni -que jugarán antes la Finalissima contra España- irán por una nueva estrella con toda la ilusión y -hasta ahora- con Lionel Messi en el plantel.

Lionel Messi en el video de la Selección Argentina y Adidas de cara al Mundial 2026

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El azar determinará la configuración de las Selecciones en la fase de grupos el viernes 5 de diciembre del 2025, desde las 14 de Argentina. El multitudinario evento internacional se llevará a cabo en Estados Unidos, dentro del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la capital Washington D. C.

¿Cuándo y dónde es el Mundial 2026?

El torneo se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Dónde y cuándo es la final del Mundial 2026?

El encuentro por el título de la próxima Copa del Mundo será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores. El emocionante choque sería a las 18 horas de Argentina, aunque ello no fue confirmado todavía.

Todos los países clasificados al Mundial 2026 hasta ahora