Quiénes son las cuatro sorpresas en la lista de Lionel Scaloni para la Selección Argentina

Quiénes son las cuatro sorpresas en la lista de Lionel Scaloni para el duelo entre Argentina y Angola.

La Selección Argentina enfrentará a Angola el próximo viernes 14 de noviembre a las 13 horas en nuestro país, en el último amistoso de preparación de 2025 rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Para este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni presentó una convocatoria conformada únicamente por futbolistas del ámbito internacional; la ausencia de representantes del fútbol argentino se explica porque el Torneo Clausura 2025 está en una etapa decisiva y los equipos sufrirían no poder contar con sus figuras para estos últimos compromisos. La lista presenta algunas sorpresas, entre las que destacan la falta de Emiliano 'Dibu' Martínez y la inclusión de jugadores que podrían tener su debut con la 'Albiceleste'.

Este será la última presentación del combinado nacional, que recién retomará la actividad en marzo a falta de tres meses para la cita mundialista. Si bien se especula con que en esa fecha se juegue la Finalissima ante España, la cercanía entre ambas competiciones provoca incertidumbre y su realización aún no fue confirmada. Mientras tanto, el DT buscará seguir probando jugadores para acompañar el lógico recambio generacional que atraviesa el seleccionado después de sus últimas consagraciones.

Las cuatro sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Angola

Máximo Perrone

El volante de 22 años surgido en Vélez Sarsfield es la primera sorpresa de la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Angola. Después de su salida del 'Fortín' y un breve paso por el Manchester City, el zurdo recaló en el Como de Italia y junto con Nico Paz, otro de los convocados para este duelo, se adueñó del mediocampo del conjunto que dirige técnicamente Cesc Fábregas. En la actual temporada disputó 10 partidos (nueve por la Serie A y el restante por Copa Italia) y anotó un solo gol en el empate por 1 a 1 frente al Atalanta.

Joaquín Panichelli

Uno de los delanteros jóvenes que es sensación en el fútbol europeo: con nueve tantos en apenas once fechas, el artillero con pasado en River Plate es figura en el Racing de Estrasburgo que pelea en lo más alto de la Ligue 1 de Francia. Además, logró convertir en su debut por Conference League la fecha pasada contra el Jagiellonia Białystok de Polonia. Gracias a sus buenas actuaciones, vestirá por primera vez en su carrera la camiseta de Argentina.

En una reciente entrevista con Radio La Red (AM 910), el atacante cordobés expresó su deseo de regresar al 'Millonario' en algún momento de su carrera: "A River le agradezco porque yo me quise ir, había muchos jugadores en mi puesto. En algún momento me gustaría volver, ¿a quién no?. Estoy agradecido porque me permitió estar donde estoy ahora. No lo llamo revancha, pero sería lindo volver. Es lo más grande que hay en Argentina". Sin embargo, se mantiene enfocado en el gran presente que atraviesa con el cuadro de Alsacia.

Gianluca Prestianni

Con 19 años, Prestianni es el futbolista más joven de la nómina de convocados por Scaloni para el enfrentamiento entre Argentina y Angola. El extremo, también surgido en Vélez al igual que Perrone, tuvo una destacada actuación hace unas semanas con la 'Albiceleste' en el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile: el entrenador Diego Placente lo eligió como reemplazante de Álvaro Montoro tras su lesión y su aporte ofensivo fue fundamental para que el combinado alcance la final del torneo. Es el otro debutante de la lista en la Mayor junto con Panichelli.

Gianluca Prestianni demostró un gran rendimiento en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina de Diego Placente que cayó en la final del certamen frente a Marruecos.

Valentín Barco

El lateral ex Boca Juniors regresó a una convocatoria de Lionel Scaloni después de cinco meses: en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de junio ante Chile y Colombia estuvo en el banco de suplentes aunque no sumó minutos. Ahora, tendrá una nueva oportunidad para mostrar el gran nivel que viene teniendo en el Racing de Estrasburgo, equipo en el que encontró su mejor versión desde que llegó a Europa: en esta campaña anotó un gol y repartió cuatro asistencias.

La lista completa de convocados para Argentina vs. Angola