La nueva camiseta de la Selección Argentina de fútbol para el Mundial 2026 ya es oficial y fue difundida por Adidas en las últimas horas. Las fotos y los videos se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales, ya que se trata de la remera con la que la "Albiceleste" de Lionel Scaloni irá por la defensa del título en la próxima Copa del Mundo, a la espera de la confirmación de la presencia del capitán Lionel Messi.

La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026: fotos y videos

Oficial: la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026 (Adidas).

Todas las camisetas nuevas de Adidas para el Mundial 2026

Todos los países clasificados al Mundial 2026 hasta ahora

México (local). Estados Unidos (local). Canadá (local). Japón (Asia). Nueva Zelanda (Oceanía). Irán (Asia). Argentina (Sudamérica). Uzbekistán (Asia). Corea del Sur (Asia). Jordania (Asia). Australia (Asia). Ecuador (Sudamérica). Brasil (Sudamérica). Uruguay (Sudamérica). Colombia (Sudamérica). Paraguay (Sudamérica). Marruecos (África). Túnez (África). Egipto (África). Argelia (África). Ghana (África). Cabo Verde (África). Sudáfrica (África). Qatar (Asia). Inglaterra (Europa). Arabia Saudí (Asia). Costa de Marfil (África). Ghana (África).

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El azar determinará la configuración de las Selecciones en la fase de grupos el viernes 5 de diciembre del 2025, desde las 14 horas de Argentina. El multitudinario evento internacional se llevará a cabo en Estados Unidos, dentro del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la capital Washington D. C.

¿Cuándo y dónde es el Mundial 2026?

El torneo se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Dónde y cuándo es la final del Mundial 2026?

El encuentro por el título de la próxima Copa del Mundo será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores. El emocionante choque sería a las 18 horas de Argentina, aunque ello no fue confirmado todavía.