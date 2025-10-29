La dura crítica de Lionel Messi a la MLS por los mercados de pases: "Limitaciones".

Lionel Messi realizó una dura crítica a la organización de la Major League Soccer (MLS), pocos días después de anunciar su renovación hasta 2028 con el Inter Miami. El capitán de la Selección Argentina mantuvo una entrevista con el medio estadounidense NBC en la que cuestionó el sistema de los mercados de pases que rige actualmente, y sugirió que se eliminen las restricciones para incorporar futbolistas de forma ilimitada.

"Cada equipo debería tener la oportunidad de traer jugadores y fichar a quien quiera, sin limitaciones ni reglas", sentenció la 'Pulga', a la vez que también puso en duda el tope salarial existente (similar al que se aplica en la NBA en ese mismo país) que impide que los clubes realicen contratos por encima de una determinada cifra, una supuesta desventaja en comparación con el fútbol europeo. "No creo que todos los equipos tengan hoy el poder de hacerlo. Si tuvieran libertad, muchos jugadores importantes vendrían y ayudarían al crecimiento del fútbol en Estados Unidos", agregó.

Messi se refirió a su sueño de jugar el Mundial y habló sobre sus ídolos en el deporte

Además de su opinión acerca de los posibles cambios que la MLS podría incorporar para mejorar su competitividad, el astro argentino se refirió a la posibilidad de integrar la lista de la 'Albiceleste' para el Mundial que se disputará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá: "Tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección", dijo. Sin embargo, no confirmó su presencia de forma definitiva: "Es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me gustaría estar acá, sentirme bien y sentirme parte de la Selección, si llego. Lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión".

"Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina", continuó. También mencionó su renovación con el Inter Miami, cuadro con el que tiene vínculo hasta 2028 tras renovarlo en los últimos días: "Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia".

Por último, Messi fue consultado por ídolos de la infancia que lo marcaron y no dudó en responder: “Obviamente para nosotros los argentinos Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y máxima admiración por todo lo que significó, si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”. En la misma línea, nombró eminencias de otras disciplinas por fuera del fútbol: “Me pasó lo mismo con Michael Jordan, tenistas como Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, los tres hicieron que la competición fuera mucho más grande que lo que era”.

“Competir durante tanto tiempo por ser el mejor, estar tan cerquita el uno con el otro, hacía que fuera mucho más fantástico todo. Seguro se me olvidan muchísimos deportistas, pero me quedaría con ellos. En básquet, LeBron James o Stephen Curry, jugadores que le dieron mucho al deporte que hacen, cada uno en lo suyo”, cerró.

Los números de Messi en Inter Miami

83 partidos oficiales desde mediados del 2023.

73 goles.

36 asistencias.

2 títulos conseguidos.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi con el Inter Miami ante el Nashville por la MLS de Estados Unidos

El segundo partido de la serie entre Inter Miami y Nashville SC después de la victoria por 3 a 1 de las "Garzas" por la primera ronda de los playoffs de la MLS se jugará este sábado 1° de noviembre de 2025, a partir de las 20.30 horas (hora argentina) en el Geodis Park. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV y podrá verse vía streaming a través de MLS Season Pass. Cabe destacar que la definición será al mejor de tres y los de Javier Mascherano se aseguraron el primero.