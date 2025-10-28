La AFA finalmente aprobó el ingreso del club de la familia de Lionel Messi, el club Leones de Rosario Fútbol Club y, de esta forma, estará afiliado a AFA y será parte de la Primera C. El club de Rosario ingresó a la AFA saltando las Ligas del fútbol del Interior y será parte de las liga metropolitana a partir de 2026.

El club, fundado el 2 de enero de 2015, tendría su debut en la categoría en 2026, aunque la confirmación definitiva se conocerá en los próximos días. A pesar de su corta trayectoria, Leones FC cuenta con un vínculo especial: está presidido por Matías Messi, hermano del astro Lionel Messi, lo que le aporta un perfil único en el Ascenso. Además, se confirmó que Víctor "Chapa" Zapata, ex jugador de River Plate e Independiente, sería el entrenador cuando el equipo compita en la Primera C. El último equipo que fue ingresado directamente en la Primera C fue Real Pilar en 2017, mientras que en 2021, Mercedes tuvo una reafiliación.

Amateur de este año generó polémica, ya que otras instituciones sí participaron. Aun así, el crecimiento del club es notable: en sus redes sociales, con más de 18.000 seguidores, muestran su desarrollo con distintas categorías y un video de apoyo de Messi deseándoles lo mejor para 2025.

El club cuenta con un complejo deportivo en la localidad de Alvear, donde se fundó hace poco más de 10 años. Luego de que se nombre su ingreso a la Primera C, se espera que Víctor Zapata, quien dirigió a Atlas en la categoría, tome las riendas del equipo. Si se confirma, Leones FC sería el tercer equipo de Rosario en la Primera C, junto a Argentino y Central Córdoba.

La Primera C cuenta con 27 clubes y en 2025 se dividió en dos zonas, una de 13 y otra de 14 equipos. Los ganadores de cada zona disputaron una final ida y vuelta, en la que Camioneros venció a Ituzaingó y logró el ascenso a la B Metropolitana. El segundo ascenso se definirá a través de un Reducido que ya está en semifinales, con Leandro N. Alem enfrentando a Sportivo Barracas y Deportivo Español jugando contra el "Verde" del Oeste.

Además, hay otro Reducido para equipos que no clasificaron al primero, en disputa por un cupo para la Copa Argentina 2026. En cuanto a la permanencia, Puerto Nuevo evitó la desafiliación tras ganar partidos decisivos contra Central Ballester y Deportivo Metalúrgico, campeón del Torneo Promocional Amateur que no pudo ascender.