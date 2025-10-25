Messi rompió el silencio y reveló por qué eligió renovar con el Inter Miami: "Feliz"

Messi reveló por qué eligió renovar con el Inter Miami

Lionel Messi rompió el silencio y dio detalles acerca de la decisión que tomó de renovar su contrato con el Inter Miami hasta el 2028. El astro rosarino -que viene de marcar dos goles en el 3 a 1 contra el Nashville en el primer cruce correspondiente a la primera ronda de los playoffs- brindó una entrevista en la cual confirmó los motivos que lo llevaron a elegir su continuidad en la MLS de Estados Unidos. Por supuesto, sus declaraciones no tardaron en causar impacto.

Es que el campeón de todo con la Selección Argentina que arribó a la institución en el año 2023 finalmente no jugaría en Newell's a pesar de su pasado en el elenco de Rosario. A través de una nota con la cadena NBC News que saldrá completa a la luz el próximo lunes 27 de noviembre, la "Pulga" se encargó de destacar su presente no sólo en la institución, sino también con su familia, quien lo acompaña en cada paso de su carrera y no es la excepción en este caso.

Messi confirmó por qué renovó su contrato con el Inter Miami

Ante la consulta del periodista Tom Llanas sobre si le fue difícil elegir si quedarse o no en las "Garzas", Messi respondió que "no" y agregó: "Siempre dije que me baso en cómo estoy en el día a día y en cómo me siento física y mentalmente para seguir jugando y siendo parte del club. La verdad me sentí muy bien durante el año, feliz viviendo en Miami al igual que mí familia". De esta manera, todo indica que seguirá en el club por varios años más y cumplirá su contrato incluso hasta que cuelgue los botines.

Lionel Messi seguirá en Inter Miami hasta el 2028

Cabe destacar que el propio club hizo su anuncio en los últimos días y confirmó la noticia con algunas palabras para con él. "He´s home (Él está en casa)", escribieron "Las Garzas" en sus canales formales, con la grabación de un minuto adjuntada en la publicación. De movida, aparece el astro rosarino vestido de traje estampando la firma dentro de un estadio, mientras se escucha el grito de "Messi, Messi" del público de fondo. El material audiovisual termina con el mensaje de "freedom 10 dream (libertad, 10, sueño)".

Los números de Messi en Inter Miami

83 partidos oficiales desde mediados del 2023.

73 goles.

36 asistencias.

2 títulos conseguidos.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi con el Inter Miami ante el Nashville por la MLS de Estados Unidos

El segundo partido de la serie entre Inter Miami y Nashville SC después de la victoria por 3 a 1 de las "Garzas" por la primera ronda de los playoffs de la MLS se jugará este sábado 1° de noviembre de 2025, a partir de las 20.30 horas (hora argentina) en el Geodis Park. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV y podrá verse vía streaming a través de MLS Season Pass. Cabe destacar que la definición será al mejor de tres y los de Javier Mascherano se aseguraron el primero.