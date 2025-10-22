Sorpresa por el faltazo de Lionel Messi en Inter Miami: qué le pasó al crack

El sorpresivo faltazo de Messi en el entrenamiento de Inter Miami.

En la Selección Argentina se encendieron las alarmas este miércoles en relación a Lionel Messi. El mejor jugador de la historia, que viene de obtener la Bota de Oro en la MLS (Major League Soccer), se ausentó del entrenamiento de Inter Miami y hay preocupación de cara al enfrentamiento de los playoffs de este viernes, contra Nashville.

Según informaron medios estadounidenses, Messi no estuvo presente en la práctica del conjunto de Fort Lauderdale por un dolor en la espalda que le impide moverse con normalidad. Si bien se encuentra realizando un tratamiento especial para superar la molestia, el club rosa no emitió ningún cominicado sobre la situación pero esperan que regrese a los entrenamientos esta semana.

Cabe recordar que "La Pulga" viene arrastrando una seguidilla exigente, ya que en una semana jugó tres partidos a los 38 años: ante Atlanta United (11/10) y Nashville para el cierre de la fase regular de la MLS, y el que disputó con Argentina, en medio de los anteriores, contra Puerto Rico por la fecha FIFA en Estados Unidos. Además de haber sido elegido el mejor jugador del mes de octubre en el torneo estadounidense, "Leo" ganó la Bota de Oro de la temporada, gracias a los 29 goles que marcó, y además quedó como líder en la tabla de asistencias, con un total de 19.

Inter Miami vs. Nashville, por la primera ronda de playoffs de la MLS

Inter Miami vs. Nashville – Partido de ida: viernes 24 de octubre a las 21.

Nashville SC vs. Inter Miami – Partido de vuelta: sábado 1 de noviembre a las 20.30.

Inter Miami vs. Nashville – Tercer partido, en caso de ser necesario: viernes 8 de noviembre.

Messi lo humilló, lo eliminó de un Mundial y ahora recibió sus impensados elogios

Un futbolista que enfrentó a la "Albiceleste" y quedó eliminado con su país rompió el silencio con un impensado elogio para Messi. Años después de despedirse de Qatar 2022 contra el equipo de Lionel Scaloni, una de las principales estrellas de Países Bajos habló de la importancia del astro rosarino y lo que representa tanto para él como para el fútbol a nivel global. Se trata de Frenkie De Jong, volante que recientemente renovó su vínculo con el Barcelona y opinó sobre el diez de la "Albiceleste".

En aquel cruce contra los neerlandeses en la Copa del Mundo quedó en la historia no sólo por lo que sucedió en la cancha. El triunfo parcial del combinado nacional por 2 a 0 y la igualdad sobre el final para ir al alargue para después a los penales fueron parte de un partido por demás caliente en el que triunfaron la "Pulga" y compañía. Si bien el mediocampista de 29 años no hizo referencia a dicho duelo, el europeo sí mencionó al hombre del Inter Miami y lo que influyó en su carrera.

"Era mi modelo a seguir, para mí es el mejor del mundo. No he visto a (Johann) Cruyff, pero para mí Messi es el mejor absoluto", esbozó De Jong en conferencia de prensa luego de sellar su vínculo con el conjunto "Blaugrana" hasta junio del 2029. Cabe destacar que, desde su arribo en 2019 compartieron juntos -sin ganar títulos- las últimas temporadas del rosarino hasta la salida de este último al Paris Saint Germain y se enfrentaron como rivales en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Argentina avanzó por penales con Emiliano "Dibu" Martínez como figura.

A su vez, el neerlandés también habló acerca de Lamine Yamal, el principal crack actual del Barcelona. Con sus declaraciones defendió a la joya de España de las críticas recibidas en el último tiempo y opinó que "debe vivir como le parezca. Mi responsabilidad es apoyarlo en el campo, mientras siga así, lo que haga afuera de la cancha no me incumbe". De esta manera, dejó en claro que "banca" al joven futbolista con el que comparte el equipo que dirige el alemán Hansi Flick.