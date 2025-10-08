Karen Reichardt apuntó contra Messi en reiteradas ocasiones.

Karen Reichardt, actual candidata a diputada por La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, en la Provincia de Buenos Aires, publicó tuits muy violentos contra Lionel Messi en el pasado. La exvedette de 56 años no quería al capitán de la Selección Argentina y lo dejó en claro a través de varios mensajes lapidarios a través de su cuenta oficial en X, que en aquel entonces se llamaba Twitter.

En esa época, la exactriz trabajaba como periodista deportiva en la televisión y se despachó contra el crack rosarino en diversas ocasiones mediante la mencionada red social. En los escritos posteados por ella misma, trató a "Leo" de "cagón", "forro" y "puto", entre otras cosas. La preferida del presidente Javier Milei hasta acusó a "La Pulga" de armar equipos para poner a sus "amigos" en la "Albiceleste".

Karen Reichardt odia a Messi: los tuits violentos de la candidata de La Libertad Avanza contra el capitán de la Selección Argentina

Todo comenzó allá por diciembre del 2015 cuando River Plate, equipo del que la exvedette es fanática, jugó la final del Mundial de Clubes contra el Barcelona de "Leo". En ese cotejo disputado en el Estadio Internacional de Yokohama (Japón), el delantero abrió la cuenta con un gol en el que tocó la pelota con la mano. Luego, fue una victoria contundente del equipo de Luis Enrique frente al de Marcelo Gallardo por 3-0, con otros dos gritos del uruguayo Luis Suárez.

Con mucha bronca por el gol de Messi con Barcelona a River, Reichardt publicó en Twitter: "Messi puto, sólo hacés goles en esa mierda de club!!! Cagón, en la Argentina no existís!!! Y encima con la mano, forro". No obstante, ese no fue simplemente un rapto de furia de Karen por la derrota del cuadro de sus amores, sino que unos más tarde hubo más ataques despiadados hacia el mejor jugador de todos los tiempos.

Los viejos tuits violentos de Karen Reichardt contra Lionel Messi.

Los otros palazos de Karen Reichardt a Messi que la dejaron en ridículo: "No es campeón del mundo"

El 8 de mayo del 2015, la exactriz subió en X: "Otra cosa que no me banco de Messi!!! No salió campeón mundial!! Es campeón con la camiseta del Barcelona, no es del mundo...". Siete años y medio más tarde, la realidad la dejó "en offside" porque el astro fue la gran figura del conjunto de Lionel Scaloni para consagrarse en Qatar.

Los viejos tuits violentos de Karen Reichardt contra Lionel Messi.

En pleno Mundial de Rusia 2018, cuando el Seleccionado de Jorge Sampaoli estaba por debutar frente a Islandia (1-1), quien hoy integra La Libertad Avanza disparó: "Leí que va (Wilfredo) Caballero al arco??? Es verdad???? Ya no me da ganas de ver el partido lpm (la puta madre)". Claro, ella quería que fuera titular Franco Armani, de River, y en esta ocasión el tiempo le dio la razón: "Willy" sólo estuvo en el estreno y ante Croacia (0-3), para luego dejarle su lugar al ídolo del "Millonario".

Los viejos tuits violentos de Karen Reichardt contra Lionel Messi.

Por último, luego de la catastrófrica caída ante los croatas en la segunda presentación, Karen insistió en su férrea postura en contra de Lionel: "Dije, en algunas cosas pienso igual, pero si Messi se arma un equipo de amigos como pienso... Y, bueno".

Los viejos tuits violentos de Karen Reichardt contra Lionel Messi.

Milei dejó en offside a Karen Reichardt sobre Messi: "La cabra total"

En julio de este mismo 2025, mediante el ex Twitter, el economista de 54 años replicó un posteo en el que se mencionaba que el delantero "está a 8 goles de ser el jugador con más goles de tiro libre de la historia del fútbol. La cabra total". Además, le dio RT a otra publicación en la que siguieron los halagos para el número 10: "¿Cómo vas a llevar ¡¡21 goles y 7 asistencias!! en 27 partidos disputados con el Inter Miami en la presente temporada si ya tienes 38 años de edad y me dijeron que ya estabas acabado? Más respeto, por favor. Más respeto al único y verdadero GOAT del fútbol mundial. El más grande de todos los tiempos". Cabe remarcar que GOAT signfica "cabra" en inglés y, en realidad, se hace mención a ello porque son las iniciales de "Greatest Of All Times" ("el mejor de todos los tiempos", en castellano).

Por si lo anterior hubiese sido poco, Milei citó el video de un golazo que Messi hizo para Inter Miami hace algunos meses y escribió que "cuesta creer que sea humano...". Por último, reposteó una imagen en la que se leía que el rosarino marcó 871 tantos en 1112 partidos como profesional, por lo que en el mensaje decía: "Récord mundial histórico. Messi se convierte en el jugador que menos partidos necesitó y más joven en llegar a 871 goles en toda la historia registrada".