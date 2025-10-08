La Selección Argentina tuvo que tomar una repentina decisión por una orden de Donald Trump

La Selección Argentina de Fútbol tomó una fuerte decisión de último momento debido a una indicación de Donald Trump que afecta, directamente, al equipo argentino. La gira sufrió un cambio de último momento ya que el presidente de Estados Unidos envió 300 militar a la ciudad y, ante esta situación, las autoridades decidideron que no se puede jugar el partido.

A menos de una semana de que el partido ante Puerto Rico se lleve adelante en Chicago, finalmente, se confirmó que el partido se va a trasladar a Miami, sumándose así al duelo contra Venezuela. La medida responde a los violentos incidentes en Estados Unidos, más precisamente en Chicago y se puede complicar la situación. En este sentido, el presidente Donald Trump envió más de 300 militares a la ciudad. Ante esta realidad, las autoridades de la Selección decidieron que no están dadas las condiciones para el desarrollo normal del segundo amistoso, por lo que se optó por cambiar la sede.

Con esta decisión tomada, entonces el partido contra Puerto Rico se jugará en el estado de Florida, y todo apunta a que el escenario elegido será el Chase Stadium, hogar del Inter Miami, el club donde juega Lionel Messi actualmente. Aún resta la confirmación oficial del estadio, pero la noticia ya generó expectativas entre los fanáticos que planeaban viajar a Chicago.

Los partidos forman parte de la preparación de Argentina tras haber asegurado su clasificación para el Mundial de 2026. El calendario oficial indica que el viernes 10 de octubre, a las 21 horas, la Albiceleste enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el martes 13, también a las 21 horas, se medirá con Puerto Rico en la misma ciudad.

Convocados por Scaloni para la Selección Argentina