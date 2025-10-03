El salario de Lionel Messi en Inter Miami: cuánto dinero gana el futbolista

Lionel Messi con la camiseta de Inter Miami.

El astro futbolístico Lionel Messi se encuentra en el Inter Miami, donde vive la última etapa de su carrera con la expectativa de poder llegar de la mejor manera a jugar con la Selección Argentina el Mundial 2026. Una presencia que no aseguró aún, pero que los argentinos y fanáticos en todo el planeta del ocho veces ganador del Balón de Oro se esperanzan con que se concrete, dada su gran vigencia a sus 38 años.

En agosto de 2023, Messi pasó al conjunto estadounidense que tiene como uno de sus principales accionistas a David Beckham para comenzar un nuevo desafío en su carrera lejos de Europa. A su lado, armó un equipo con varios de sus históricos socios dentro del campo de juego del Barcelona, como el caso del uruguayo Luis Suárez, y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. Allí llegó por un contrato millonario.

Cuánto gana Lionel Messi en Inter Miami

Lionel Messi gana 20 millones de dólares por año en Inter Miami , lo que lo convierte por lejos en el futbolista mejor pago del plantel y también en el salario más alto en la Major League Soccer (MLS) .

, lo que lo convierte por lejos en el futbolista mejor pago del plantel y también en el salario más alto en la . El rosarino se encuentra por encima del italiano Lorenzo Insigne, que es el segundo sueldo más elevado de la liga con cerca de 15 millones y medio de dólares, mientras que el top 3 lo completa su compañero en "Las Garzas" Sergio Busquets, que gana 8.774.996 dólares.

Estos son los 10 salarios más altos en Inter Miami

Lionel Messi y Luis Suárez juntos en Inter Miami.

Lionel Messi (20.446.667 de dólares por año) Sergio Busquets (8.774.996) Jordi Alba (6.000.000) Luis Suárez (1.500.000) Tadeo Allende (1.000.000) David Martínez (839.839) Federico Redondo (837.000) Gonzalo Luján (818.250) Óscar Ustari (744.000) Marcelo Weigandt (734.708)

Títulos de Lionel Messi en su carrera

Campeonatos con la Selección Argentina:

1 Copa del Mundo (2022)

2 Copas América (2021, 2024)

1 Finalissima (2022)

1 Mundial Sub-20 (2005)

1 Medalla de oro en los Juegos Olímpicos (Pekín 2008)

Títulos con el F.C. Barcelona:

10 Ligas de España

7 Copas del Rey

8 Supercopas de España

4 Ligas de Campeones de la UEFA

3 Supercopas de Europa

3 Copas Mundiales de Clubes

Títulos con el Paris Saint-Germain:

2 Ligas de Francia

1 Supercopa de Francia.

Títulos con el Inter Miami:

1 Supporters' Shield (MLS).

Premios individuales de Lionel Messi