Sergio Busquets anunció que se retira del fútbol en el Inter Miami de Messi

El crack que anunció su retiro del fútbol al lado de Lionel Messi en Inter Miami: tras 17 años y 36 títulos obtenidos.

El mundo del fútbol se vio movilizado este miércoles por una inesperada noticia. Sergio Busquets, considerado uno de los mejores volantes centrales de la historia, anunció que se retirará de la actividad profesional al final de esta temporada en el Inter Miami de Lionel Messi, después de 17 años de carrera en la que obtuvo 36 títulos y marcó a fuego al Barcelona.

“Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje. Guardo recuerdos muy felices desde niño”, se escucha decir a Busquets, en un video publicado a través de sus redes sociales, en el que comunica que abandonará el fútbol a fines del 2025.

Dueño de una técnica única y exquisita, "Busi", figura clave del exitoso ciclo de Josep Guardiola en Barcelona, agradeció al conjuntó "Culé", institución en la que se formó. "Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida. Allí cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré", expresó el jugador, de 37 años.

Además, Sergi se acordó de "La Furia", la selección española con la que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010, primero y único en la historia de su país, en la que también tuvo un rol decisivo en ese recordado equipo dirigido por Vicente del Bosque. "Gracias a la selección española, fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón”, manifestó sobre el combinado de su país, con el que también obtuvo una Eurocopa.

“Gracias al Inter Miami, por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento, en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena. Gracias a todos mis compañeros, al staff, y a tantas personas con las que compartí momentos bonitos e inolvidables. Lo mejor que me llevo sois vosotros. Gracias a los fans de todo el mundo por su cariño y respeto. Ojalá haya podido devolveros una pequeña parte de todo lo que habéis significado para mí”, continuó "Sergi", que ya ganó la Leagues Cup con el conjunto de Estados Unidos.

“Estos son mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo muy agradecido. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Todo final es un nuevo comienzo”, concluyó Sergio en el emotivo posteo en sus redes sociales, que no dio pistas sobre si continuará su carrera ligado al fútbol una vez que finalice su etapa como futbolista profesional.

La carrera de Sergio Busquets en números

Desde su debut, en 2008 por Copa del rey con Barcelona, y hasta la actualidad, Busquets acumula 829 partidos entre el equipo catalán e Inter Miami, mientras que en el seleccionado español disputó 143 encuentros oficiales, ubicándose entre los jugadores con más presencias en la historia del país. Aunque su posición solía ser retrasada en el campo de juego, lleva marcados 19 goles y 62 asistencias, números que podría aumentar hasta el cierre de su carrera con el conjunto de Fort Lauderdale.

Los títulos de Sergio Busquets en Barcelona