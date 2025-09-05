Messi no confirmó su participación en el Mundial 2026: "Tengo que ser sincero conmigo mismo"

Después de una noche muy emotiva para Lionel Messi y para la Selección Argentina, el mejor jugador de la historia hizo referencia a la posibilidad de no jugar el próximo Mundial de Estados Unidos 2026. El encuentro ante Venezuela fue el último por los puntos en las Eliminatorias representando a Argentina y, con respecto a lo que puede pasar en la próxima Copa del Mundo, puso un freno: "Lo vengo diciendo. A veces me siento bien, a veces no. Nueve meses pasan rápido, pero también faltan nueve meses a esta edad. Espero poder tener una buena pretemporada".

En la entrevista post partido, Messi hizo hincapié en su estado físico y en lo que significó este encuentro para él. Al respecto aseguró: "Fue el último acá por los puntos, hace mucho que venimos disrutando. Estoy muy feliz". Por otro lado, agregó: "Yo estoy ilusionado, pero voy día a día. Mucha seguidillas de partido, ahora vengo de estar parado unos días. Me volví a resentir de la lesión y pude jguar tres partidos seguidos, pero también están las concentraciones. Lo único que queda claro es que este partido era el último por los puntos acá".

Asimismo, en la charla con Gastón Edul aseguró: "Tengo que ser sincero conmigo mismo, sino estoy bien. Perfiero no estar. Lo vengo diciendo, a esta altura son nueve meses, pero también esos meses pasan rápido pero es muhco tiempo. Una temporada larga, habrá que ver la pretemporada". Sobre esta situación, por otro lado, agregó: "No es algo que me gusta no estar, o que estoy esperando. Va pasando el tiempo y hay días que me siento bien, a veces no tan bien. Depende mucho de ello".