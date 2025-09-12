Tiene solo 6.000 asientos y se llama Johan Cruyff: el increíble lugar donde jugará Barcelona

El coqueto estadio en el que Barcelona recibirá a Valencia por el torneo español.

El Barcelona jugará este domingo ante Valencia por La Liga lejos de los grandes lujos a los que está acostumbrado. Debido a que aún el Camp Nou no está en condiciones de hacer su reapertura, el equipo de Hansi Flick hará de local en un increíble estadio que tiene capacidad para 6.000 espectadores y se encuentra a metros de su campo habitual.

El conjunto "Blaugrana" informó este jueves que recibirá al equipo "Che" en el Estadio Johan Cruyff, coqueto recinto ubicado en la ciudad deportiva del club, que lleva el nombre en honor a una de las máximas glorias de la institución que jugó desde 1973 a 1978. El campo, inaugurado en 2019, suele ser utilizado para los equipos del Barça B, Femenino y Juvenil A y B.

Si bien tiene un aforo menor al solicitado por la organización de La Liga (8.000 como base), como se trata de un caso especial la patronal del ayuntamiento dio el visto bueno luego de las reformas que se hicieron a contrareloj allí: cámaras del VAR y conexión de fibra para evitar problemas técnicos, entre otras.

El "Culé", cabe resaltar, venía haciendo las veces de local en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Sin embargo, como este fin de semana habrá allí un evento musical, el Barcelona se vio obligado a buscar otro estadio en Catalunya y, ante la imposibilidad de utilizar su cancha, presentó la opción del Johan Cruyff. Debido a la poca capacidad para albergar hinchas, el club comunicó que, para cudir al partido, “únicamente podrán participar los 16.151 socios y socias con las temporadas 2023/24 y 2024/25 completas en Montjuïc".

La dulce espera para regresar al Camp Nou

A mediados del 2023, el Barcelona comenzó los trabajos de remodelación de su estadio y anunció que estaría 100% renovado para noviembre del 2024. Sin embargo, el regreso se fue posponiendo por la demora en la finalización en varios sectores de la obra y, en las últimas horas, la institución brindó más detalles sobre cuándo se dará la vuelta.

Después de recibir al Valencia en el Johan Cruyff, el Barcelona volverá a jugar en de local ante Getafe el domingo 21, fecha en la que podría darse la flamante reinauguración del Spotify Camp Nou. En caso de no conseguir la habilitación del ayuntamiento, el regreso tan esperado recién se daría el domingo 28, ante Real Sociedad, con un aforo de 45 mil personas, es decir con mitad de la capacidad permitida.

El comunicado del Barcelona sobre el partido ante Valencia

El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Valencia CF, no podrá celebrarse todavía en el Spotify Camp Nou.

El Club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. Por este motivo, el partido se disputará, finalmente, en el Estadi Johan Cruyff.