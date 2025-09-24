Desde la AFA se rieron de Javier Milei porque buscó una foto con Messi pero fracasó en el intento.

Javier Milei quiso sacarse una foto con Lionel Messi en Estados Unidos, pero no pudo y desde la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia se burlaron del Presidente de la Nación. En la comitiva de La Libertad Avanza, que viajó a Norteamérica para pedir otro préstamo y reunirse con Donald Trump a modo de rescate en medio de la crisis del Gobierno, planeaban que el máximo mandatario tuviera una imagen junto al capitán de la Selección Argentina, a un mes de las elecciones nacionales de medio término.

Sin embargo, de acuerdo con la información del portal Doble Amarilla, el astro rosarino y su entorno ni siquiera les contestaron por dos motivos. El primero de ellos es que no quiere estar involucrado de ninguna manera en la política, mientras que la segunda razón fue que tenía una agenda "apretada". De hecho, su equipo Inter Miami jugará esta misma noche del miércoles 24 de septiembre del 2025, cuando visite a New York City desde las 20.30 horas de Argentina, en el marco de la MLS (Major League Soccer).

Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia y hermana de Javier); Daniel Scioli (Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación) y Gerardo Werthein (ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) lo venían gestionando desde hace unas tres semanas, aunque finalmente fracasaron en el intento y no pudo ser. Ello, por supuesto, generó que desde la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino se mofaran de Milei.

Los contactos se iniciaron a comienzos de septiembre de este 2025, cuando se chequeó que la estadía del Jefe de Estado en Estados Unidos -en la Asamblea de la ONU, Organización de las Naciones Unidas- coincidía con el partido de Inter Miami vs. New York City. También influyó la relación que existe previamente con Jorge Mas y su familia, los dueños del Inter. Incluso, el líder libertario no había descartado la opción de ir al estadio para ver a Messi en la cancha, aunque ello tampoco podrá hacerse realidad.

A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), Toviggino lapidó al Presidente de la Nación. El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y mano derecha de "Chiqui" Tapia citó la publicación inicial de Doble Amarilla y escribió: “Karina consiguió el 3, pero no llegó al 10. Sigan participando!!! Hay grandes premios. En fin". Esta nueva controversia entre la AFA y Milei se da en un contexto particular: el Gobierno no hizo absolutamente nada y no envió a nadie para acelerar las gestiones para que el país confirme un partido como local en la fase de grupos del Mundial 2030.