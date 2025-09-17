"¡Gol de Racing, Rodri!": las reacciones virales de De Paul y Lionel Messi en Inter Miami

Rodrigo De Paul reaccionó al gol de Racing en la Libertadores

Rodrigo De Paul y Lionel Messi se hicieron virales en las redes sociales en las últimas horas por sus reacciones al gol de Racing contra Vélez Sarsfield, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Adrián "Maravilla" Martínez abrió el marcador en Liniers para la "Academia", siendo el único tanto de la noche, y los de Gustavo Costas se llevaron una buena victoria de cara a la vuelta. Los campeones de todo con la Selección Argentina lo vivieron de una manera muy especial.

Es que el "Motorcito" estaba por jugar para el Inter MIami junto al exhombre del Barcelona ante Seattle Sounders por la MLS y justo le avisaron del grito de su antiguo club desde la tribuna. El astro rosarino también fue testigo del momento que tuvo lugar minutos antes del comienzo del cotejo, en el que luego las "Garzas" ganaron por 3 a 1 para seguir subiendo en la tabla. El volante surgido de Racing dijo presente, pero antes estuvo contento por lo sucedido a kilómetros de distancia en el Estadio José Amalfitani.

La reacción de De Paul cuando le avisaron del gol de Racing a Vélez

Un hincha argentino dijo presente en el partido de Inter Miami y poco antes del inicio le gritó a De Paul que Racing se había puesto en ventaja. "¡Gol de Racing, Rodri!", esbozó el fanático y el mediocampista asintió con la cabeza mientras hacía los movimientos precompetitivos para el duelo de la Major League Soccer. Luego los de Costas ganaron, pero el mediocampista ya estaba jugando el mencionado cotejo en el que los de Javier Mascherano triunfaron y se acercan a la punta del torneo.

Los números de De Paul en Racing

Partidos jugados : 72.

: 72. Goles : 7.

: 7. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: 0.

El presente del Inter Miami de Messi y De Paul

Actualmente, el cuadro de "Masche" cuenta con 49 unidades y está ocho por debajo de Philadelphia Union, aunque tiene 3 partidos menos. Por ende, si gana los partidos pendientes, las "Garzas" no sólo pueden aspirar a quedar como líderes, sino también de repetir el título ganado en 2024: el MLS Supporter's Shield que se entrega al mejor equipo de la fase regular previa a los playoffs entre las dos conferencias. Por supuesto, esta victoria que contó con un gol por parte de "Leo" fue más que importante para acercarse a dicho objetivo.

Las reacciones de Messi y De Paul cuando les avisaron del gol de Racing.

Cuándo se juega la vuelta de los cuartos de final entre Racing y Vélez por la Copa Libertadores: horario, TV y cómo verlo online

El partido de vuelta de los cuartos de final será el martes 23 de septiembre a las 19 horas en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, con el arbitraje todavía a definir por la Conmebol. La transmisión en vivo en la televisión será de Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.