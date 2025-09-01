Rodrigo De Paul y Tini no darán el siguiente paso: "no se casan".

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel llevan ya varios meses reconciliados, tras aquella ruptura en agosto del 2023. La mediática pareja está atravesando un buen momento, por lo que ha empezado a correr el rumor de una posible boda. La aparición de un anillo en la mano de la cantante durante la presentación del mediocampista en Inter Miami no hizo más que hacer reverberar esa posibilidad. Sin embargo, parece que no habrá un próximo paso. O al menos no en ese sentido.

Mauricio D'Alessandro contó en El Diario de Mariana que accedió a información exclusiva respecto a la posibilidad de ver en el altar a los novios, pero fue sumamente contundente al respecto: "No se van a casar". Tras ello, comentó que no trazó acuerdo alguno respecto a la unión de sus patrimonios, debido a que no habrá prenupcial alguno porque en el plano legal no estarán casados.

De Paul y Tini, juntos en Miami.

Esto llevó a que la conductora del programa, Mariana Fabbiani, teorizara sobre una posible boda pero que no incluya el trámite por civil. El abogado respondió remarcando que "no habrá firma", por lo que si bien habría lugar para una fiesta de casamiento con los más íntimos, en los papeles ninguno estará vinculado patrimonialmente al otro.

Los rumores de casamiento: desde la propuesta hasta el atelier elegido

A pesar de todo lo mencionado, pareciera ser que el festejo sí que está en los planes de ambos. A mediados de agosto de este año, Pepe Ochoa contó en LAM que "una persona me dijo que Tini, en Miami, fue al atelier de Romona Keveza. Pidió una cita y está preparando su vestido de novia, que sus vestidos no bajan de los 30 mil dólares".

Por otra parte Gustavo Méndez, en Mujeres Argentinas, aseguró que "se comprometieron en Marruecos, en un lugar increíble. Él le propuso matrimonio", recordando que este nunca se había casado con Camila Homs, por lo que sería su primera vez dando el "sí, quiero".